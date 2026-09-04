Asia Fest 2026 aduce în București peste 200 de artiști și 100 de restaurante

Timp de trei zile, vizitatorii care trec pragul Arenei Naționale (cu acces dinspre Strada Maior Coravu) au ocazia să exploreze o diversitate culturală impresionantă, cu peste 200 de artiști și mai mult de 100 de restaurante și expozanți.

Noutatea absolută a ediției din 2026 a Asia Fest o reprezintă crearea a patru zone cultural-gastronomice ample, dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei, unde publicul se poate bucura de spectacole, ateliere și decoruri specifice fiecărei națiuni.

Cât costă o porție de mâncare asiatică la Asia Fest 2026

Cei care ajung la festival sunt atrași în primul rând de diversitatea culinară. Prețurile preparatelor reflectă varietatea ofertei, de la street food accesibil până la specialități nipone.

De exemplu, la standurile cu specific japonez și coreean, o porție generoasă de Sushi Pop Tempura Shrimps (210 grame) costă 70 de lei. Iubitorii de onigiri pot achiziționa variante cu somon sau ton la prețul de 20 de lei bucata, în timp ce un Korean Corn Dog se vinde cu 30 de lei. La capitolul deserturi asiatice, un cheesecake japonez aerat costă 35 de lei.

La standurile cu mâncare indiană și nepaleză, vizitatorii pot degusta faimoasele găluște Momo. Varianta cu legume (Vege Momo) costă 35 de lei, în timp ce opțiunile cu pui sau carne de porc (Pork Momo) ajung la 45 de lei.

O gustare tradițională precum Pani Puri costă 25 de lei, iar un pahar de Masala Chai autentic este 10 lei. Din oferta culinară fac parte și preparate precum tăițeii asiatici (Pansit Bihon Guisado și Pansit Canton Guisado) la 35 de lei porția, pachețelele de primăvară (Spring Rolls) la 30 de lei sau chiftelele de pește (FishBall) tot la 30 de lei.

De asemenea, felurile pe bază de orez pornesc de la 10-15 lei (orez simplu sau Java Rice) și pot ajunge la 40 de lei pentru Rice & Curry sau 45 de lei pentru Prawns Rice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Românii pot mânca și preparate mai cunoscute

Pentru cei care caută influențe orientale mai apropiate de casă, un șuberek fierbinte (cu brânză și mărar, brânză și spanac, cașcaval și cartofi sau varză) costă 25 de lei. Oferta include și tradiționalul langoș, care pornește de la 15 lei pentru varianta simplă cu zahăr pudră și ajunge la 25 de lei pentru cele cu dulceață, ciocolată sau brânză și smântână.

Pentru copii, un punct major de atracție este vata de zahăr, care se vinde cu 20 de lei în varianta clasică, 25 de lei pentru cea „Curcubeu” sau la pahar, și 35 de lei pentru formele speciale de personaje din desene animate. Nu lipsesc nici băuturile răcoritoare în trend, cum ar fi bubble tea-ul, prezent la standuri dedicate.

Festivalul găzduiește și o zonă specială cu mașini asiatice tunate

Pe lângă zonele tradiționale, entuziaștii culturii contemporane pot explora spațiul Korea-Japan (KJ) Area, dedicat comunităților de manga, anime, jocuri de societate și cosplay. Festivalul găzduiește și o zonă specială cu mașini asiatice tunate, demonstrații tehnice și simulatoare de șofat, în timp ce copiii beneficiază de spații dedicate cu ateliere creative și jocuri interactive.

Festivalul este deschis vineri între orele 14.00 și 22.00, iar sâmbătă și duminică între orele 10.00 și 22.00. Biletele se pot achiziționa la intrare sau online, la prețul de 25 de lei pentru vineri și 30 de lei pentru weekend. Un abonament complet pentru toate cele trei zile costă 70 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE