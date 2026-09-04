Inteligența artificială și planificarea în funcție de buget

Modul în care turiștii își caută vacanțele se schimbă radical odată cu integrarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială. În loc să verifice manual zeci de destinații, utilizatorii pot introduce acum direct bugetul disponibil, descriind exact ce își doresc, cum ar fi o limită de 100 de euro pentru zbor și 60 de euro pe noapte pentru o cameră dublă.

Această metodă generează rapid variante care respectă criteriile, aducând în prim-plan destinații la care turiștii nu s-ar fi gândit inițial, dar care au tarife foarte bune.

Mai mult, specialiștii recomandă alegerea destinației strict în funcție de preț, inversând astfel procesul clasic de planificare. Totuși, călătorii trebuie să fie atenți la aeroportul de sosire, verificând distanța până în centrul orașului pentru a evita eventualele costuri suplimentare mari generate de transferul de la un aeroport secundar.

O altă strategie eficientă este utilizarea aplicațiilor mobile pentru căutare și rezervare. Telefonul oferă adesea acces la promoții exclusive și campanii dedicate, iar notificările rapide le permit utilizatorilor să rezerve imediat atunci când prețul unui bilet scade, locurile ieftine fiind de regulă limitate.

În ceea ce privește momentul achiziției, o analiză recentă arată că zilele de marți și duminică se numără printre cele în care se identifică mai frecvent prețuri avantajoase la bilete. Cu toate acestea, prețurile rămân dinamice, fiind influențate de cerere și de gradul de ocupare al aeronavei, motiv pentru care compararea rutelor pe parcursul mai multor zile este esențială.

Flexibilitatea datelor de călătorie este, de asemenea, un factor crucial pentru reducerea costurilor. Decalarea plecării sau a întoarcerii cu doar 24-48 de ore și evitarea clasicului interval de weekend vineri-duminică poate reduce considerabil costul total al biletului.

Un city break programat de sâmbătă până marți sau de luni până joi vine de obicei cu un avantaj financiar.

„Pentru a găsi bilete de avion ieftine, flexibilitatea devine mai importantă decât rezervarea cu foarte mult timp înainte”, explică Matei Psatta, reprezentant al companiei Vola.

Destinații europene accesibile în această toamnă

Pentru toamna anului 2026, au fost deja identificate oferte extrem de atractive cu plecare din București. Turiștii români pot zbura dus-întors către Salonic de la doar 47 de euro, spre Catania de la 48 de euro, și spre Budapesta de la 51 de euro. Zborurile pentru Varșovia și Bruxelles pornesc de la 61, respectiv 65 de euro.

O noutate a sezonului este posibilitatea de a rezerva direct și cazarea prin intermediul aceleiași aplicații, simplificând astfel organizarea unei vacanțe complete fără a folosi platforme diferite.

Pentru cazări, tarifele de toamnă pentru o noapte într-o cameră dublă pornesc de la 304 lei în Catania, 329 de lei în Salonic, 334 de lei în Budapesta și 354 de lei în Varșovia. Optimizarea costurilor se poate face prin compararea tipului de proprietate și a serviciilor incluse, multe locații oferind anulare gratuită sau mic dejun inclus

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