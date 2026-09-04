Inteligența artificială și planificarea în funcție de buget

Modul în care turiștii își caută vacanțele se schimbă radical odată cu integrarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială. În loc să verifice manual zeci de destinații, utilizatorii pot introduce acum direct bugetul disponibil, descriind exact ce își doresc, cum ar fi o limită de 100 de euro pentru zbor și 60 de euro pe noapte pentru o cameră dublă.

Această metodă generează rapid variante care respectă criteriile, aducând în prim-plan destinații la care turiștii nu s-ar fi gândit inițial, dar care au tarife foarte bune.

Mai mult, specialiștii recomandă alegerea destinației strict în funcție de preț, inversând astfel procesul clasic de planificare. Totuși, călătorii trebuie să fie atenți la aeroportul de sosire, verificând distanța până în centrul orașului pentru a evita eventualele costuri suplimentare mari generate de transferul de la un aeroport secundar.

Avantajele rezervărilor de pe telefon și flexibilitatea datelor

O altă strategie eficientă este utilizarea aplicațiilor mobile pentru căutare și rezervare. Telefonul oferă adesea acces la promoții exclusive și campanii dedicate, iar notificările rapide le permit utilizatorilor să rezerve imediat atunci când prețul unui bilet scade, locurile ieftine fiind de regulă limitate.

În ceea ce privește momentul achiziției, o analiză recentă arată că zilele de marți și duminică se numără printre cele în care se identifică mai frecvent prețuri avantajoase la bilete. Cu toate acestea, prețurile rămân dinamice, fiind influențate de cerere și de gradul de ocupare al aeronavei, motiv pentru care compararea rutelor pe parcursul mai multor zile este esențială.

Flexibilitatea datelor de călătorie este, de asemenea, un factor crucial pentru reducerea costurilor. Decalarea plecării sau a întoarcerii cu doar 24-48 de ore și evitarea clasicului interval de weekend vineri-duminică poate reduce considerabil costul total al biletului.

Un city break programat de sâmbătă până marți sau de luni până joi vine de obicei cu un avantaj financiar.

„Pentru a găsi bilete de avion ieftine, flexibilitatea devine mai importantă decât rezervarea cu foarte mult timp înainte”, explică Matei Psatta, reprezentant al companiei Vola.

Destinații europene accesibile în această toamnă

Pentru toamna anului 2026, au fost deja identificate oferte extrem de atractive cu plecare din București. Turiștii români pot zbura dus-întors către Salonic de la doar 47 de euro, spre Catania de la 48 de euro, și spre Budapesta de la 51 de euro. Zborurile pentru Varșovia și Bruxelles pornesc de la 61, respectiv 65 de euro.

O noutate a sezonului este posibilitatea de a rezerva direct și cazarea prin intermediul aceleiași aplicații, simplificând astfel organizarea unei vacanțe complete fără a folosi platforme diferite.

Pentru cazări, tarifele de toamnă pentru o noapte într-o cameră dublă pornesc de la 304 lei în Catania, 329 de lei în Salonic, 334 de lei în Budapesta și 354 de lei în Varșovia. Optimizarea costurilor se poate face prin compararea tipului de proprietate și a serviciilor incluse, multe locații oferind anulare gratuită sau mic dejun inclus

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Adevarul.ro
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Fanatik.ro
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
ObservatorNews.ro
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
Mediafax.ro
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă
KanalD.ro
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă

Politic

Parteneri
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
ZiaruldeIasi.ro
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă