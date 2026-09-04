„Ieri, am fost la alergolog de urgență cu Alex, deoarece ajunsese să mai poată respira pe nas doar în proproție de 10%. În rest, era aproape tot timpul congestionat. Respira pe gură, inclusiv că nu mănâncă. Mănâncă câte o înghițitură, cât poate să mestece, după care se oprește, respiră și tot așa. E groaznic. Alex a ajuns în situația în care să nu mai poată să se concentreze la diverse competiții sau învățătură”, a declarat Alina Pușcaș, pe TikTok.

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„Am mers la doamna doctor și, bineînțeles, că mi-a dat o listă cu analize pe care trebuie să le facem. M-am speriat. A fost reacție normală, în momentul în care am văzut lista de medicamente. De când am început tratamentul, sunt cu foaia în mână, pentru că nu am cum să rețin ordinea. Chiar trebuie să luăm foarte în serios alergiile”, a adăugat vedeta.

În toamna anului trecut și Melissa, fiica Alinei Pușcaș, a avut ceva probleme de sănătate, despre care vedeta a vorbit. Melissa a avut în urmă cu doi ani o fractură la mâna dreaptă. La acel moment, i s-au pus tije, iar în toamna anului trecut, tijele au fost scoase. Alina Pușcaș a făcut anunțul în mediul virtual.

„Astăzi avem două evenimente, unul în care Melissa, mijlocia noastră, trebuie să se opereze pentru că acum doi ani a avut o fractură la mâna dreaptă, pentru că doctorul a fost nevoit să îi pună două tije pentru o recuperare cât mai sigură și cât mai rapidă și astăzi trebuie să îi scoatem tijele și astăzi am și de predat prima lucrare oficială la UNARTE”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram, la finalul anului trecut.

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