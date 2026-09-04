Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii

Revenirea la rutina zilnică este însă așteptată de mulți părinți. Potrivit cercetării, 58% spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent afirmă că se simte ușurat odată cu revenirea la programul obișnuit.

Copiii obosiți și cheltuielile pentru școală, printre principalele provocări

Organizarea familiei după vacanță vine cu propriile dificultăți. 60% dintre părinți spun că gestionarea copiilor obosiți sau irascibili reprezintă una dintre cele mai dificile situații ale începutului de an școlar.

La rândul său, bugetul necesar pentru rechizite și celelalte lucruri de care copiii au nevoie la școală este o provocare pentru 58% dintre părinții chestionați.

Schimbarea ritmului se observă și în modul în care sunt planificate comenzile.

În septembrie și octombrie 2025, numărul comenzilor programate în avans a fost cu aproape 26% mai mare decât în lunile iulie și august, semn că începutul toamnei îi determină pe utilizatori să își organizeze mai atent timpul.

Foto: magnific.com

Ce pun părinții în pachetul pentru școală

Mesele zilnice reprezintă o altă provocare. 62% dintre părinții români spun că rămân frecvent fără idei atunci când trebuie să decidă ce să gătească sau ce să le pregătească celor mici pentru școală.

În cazul pachetului pentru școală, sendvișurile sunt de departe cea mai populară alegere. 81% dintre părinții care pregătesc pachet pentru copii spun că le includ, în timp ce 63% aleg și fructe proaspete.

Dintre variantele de sandviș, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, iar cele cu pui de 27%. În ceea ce privește fructele, bananele sunt pe primul loc, fiind alese de 37% dintre respondenți, urmate de mere, cu 34%.

„Începutul școlii este unul dintre acele momente în care programul familiei se schimbă aproape peste noapte. Apar ore de respectat, cumpărături, mese la pachet de pregătit și organizat, precum și multe situații de ultim moment. Studiul arată că părinții români caută, înainte de toate, soluții practice care îi ajută să câștige timp”, spune Alexandru Ștefan, reprezentantul Wolt România.

Foto: magnific.com

Masa în familie este așteptată, gătitul mai puțin

Dincolo de agitația organizatorică, revenirea la școală vine și cu momente de rutină pe care părinții le apreciază.

83% dintre părinții români spun că așteaptă cu nerăbdare să afle cum a fost ziua copilului lor, iar același procent se bucură de masa luată împreună cu familia.

Pregătirea cinei nu are însă același succes. Doar 60% dintre părinți spun că așteaptă cu plăcere momentul în care gătesc cina, ceea ce evidențiază diferența dintre timpul petrecut împreună la masă și efortul necesar pentru pregătirea acesteia.

După o zi aglomerată, și liniștea de acasă devine un moment apreciat: 75% dintre părinți spun că așteaptă clipa în care copiii adorm și casa devine, în sfârșit, liniștită.

Livrările, o soluție pentru părinții care vor să câștige timp

Pe măsură ce programul familiei se aglomerează, serviciile de livrare sunt folosite tot mai mult pentru cumpărături și situații neprevăzute.

70% dintre părinții români spun că folosesc un serviciu de livrare cel puțin o dată pe lună, iar 37% apelează la astfel de servicii cel puțin săptămânal.

Principalul motiv este timpul câștigat, menționat de 32% dintre respondenți. Cumpărăturile de ultim moment și comoditatea ocupă următoarele poziții, ambele fiind indicate de câte 26% dintre părinți.

De asemenea, unul din patru părinți spune că recurge la livrare atunci când constată că un produs necesar s-a terminat pe neașteptate.

Interesul pentru produsele asociate începerii școlii se reflectă și în căutările din aplicații. Căutările pentru „caiet” au crescut cu peste 250%, cele pentru „ghiozdan” cu aproape 120%, iar cele pentru „planner” cu 32%.

Studiul OnePoll a fost realizat online în România, în perioada 21-25 august 2026, pe un eșantion de 1.000 de părinți cu copii de vârstă școlară.

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