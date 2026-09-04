Revenirea la rutina zilnică este însă așteptată de mulți părinți. Potrivit cercetării, 58% spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent afirmă că se simte ușurat odată cu revenirea la programul obișnuit.

Copiii obosiți și cheltuielile pentru școală, printre principalele provocări

Organizarea familiei după vacanță vine cu propriile dificultăți. 60% dintre părinți spun că gestionarea copiilor obosiți sau irascibili reprezintă una dintre cele mai dificile situații ale începutului de an școlar.

La rândul său, bugetul necesar pentru rechizite și celelalte lucruri de care copiii au nevoie la școală este o provocare pentru 58% dintre părinții chestionați.

Schimbarea ritmului se observă și în modul în care sunt planificate comenzile.

În septembrie și octombrie 2025, numărul comenzilor programate în avans a fost cu aproape 26% mai mare decât în lunile iulie și august, semn că începutul toamnei îi determină pe utilizatori să își organizeze mai atent timpul.

Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Foto: magnific.com

Ce pun părinții în pachetul pentru școală

Mesele zilnice reprezintă o altă provocare. 62% dintre părinții români spun că rămân frecvent fără idei atunci când trebuie să decidă ce să gătească sau ce să le pregătească celor mici pentru școală.

În cazul pachetului pentru școală, sendvișurile sunt de departe cea mai populară alegere. 81% dintre părinții care pregătesc pachet pentru copii spun că le includ, în timp ce 63% aleg și fructe proaspete.

Dintre variantele de sandviș, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, iar cele cu pui de 27%. În ceea ce privește fructele, bananele sunt pe primul loc, fiind alese de 37% dintre respondenți, urmate de mere, cu 34%.

„Începutul școlii este unul dintre acele momente în care programul familiei se schimbă aproape peste noapte. Apar ore de respectat, cumpărături, mese la pachet de pregătit și organizat, precum și multe situații de ultim moment. Studiul arată că părinții români caută, înainte de toate, soluții practice care îi ajută să câștige timp”, spune Alexandru Ștefan, reprezentantul Wolt România.

Foto: magnific.com
Foto: magnific.com

Masa în familie este așteptată, gătitul mai puțin

Dincolo de agitația organizatorică, revenirea la școală vine și cu momente de rutină pe care părinții le apreciază.

83% dintre părinții români spun că așteaptă cu nerăbdare să afle cum a fost ziua copilului lor, iar același procent se bucură de masa luată împreună cu familia.

Pregătirea cinei nu are însă același succes. Doar 60% dintre părinți spun că așteaptă cu plăcere momentul în care gătesc cina, ceea ce evidențiază diferența dintre timpul petrecut împreună la masă și efortul necesar pentru pregătirea acesteia.

După o zi aglomerată, și liniștea de acasă devine un moment apreciat: 75% dintre părinți spun că așteaptă clipa în care copiii adorm și casa devine, în sfârșit, liniștită.

Livrările, o soluție pentru părinții care vor să câștige timp

Pe măsură ce programul familiei se aglomerează, serviciile de livrare sunt folosite tot mai mult pentru cumpărături și situații neprevăzute.

70% dintre părinții români spun că folosesc un serviciu de livrare cel puțin o dată pe lună, iar 37% apelează la astfel de servicii cel puțin săptămânal.

Principalul motiv este timpul câștigat, menționat de 32% dintre respondenți. Cumpărăturile de ultim moment și comoditatea ocupă următoarele poziții, ambele fiind indicate de câte 26% dintre părinți.

De asemenea, unul din patru părinți spune că recurge la livrare atunci când constată că un produs necesar s-a terminat pe neașteptate.

Interesul pentru produsele asociate începerii școlii se reflectă și în căutările din aplicații. Căutările pentru „caiet” au crescut cu peste 250%, cele pentru „ghiozdan” cu aproape 120%, iar cele pentru „planner” cu 32%.

  • Studiul OnePoll a fost realizat online în România, în perioada 21-25 august 2026, pe un eșantion de 1.000 de părinți cu copii de vârstă școlară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
Viva.ro
Anunțul care dă orice calcul făcut până acum peste cap! E breaking! Nume-surpriză de premier pe lista scurtă a lui Nicușor Dan! Nimeni nu se aștepta la aceste informații
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.RO
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Adevarul.ro
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Fanatik.ro
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
ObservatorNews.ro
Români cu cancer, păcăliţi cu tratamente minune până rămân fără timp: "Renunţaţi la chimioterapie"
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
Mediafax.ro
Succes URIAȘ pentru un program de promovare a Dubaiului. Cererea a fost IMENSĂ!
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă
KanalD.ro
Ea este Anda, tânăra din Gorj care și-a pierdut viața imediat după ce a ajuns la spital. Fata de doar 14 ani a fost adusă în stare gravă

Politic

Parteneri
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
ZiaruldeIasi.ro
Calvar pentru șoferii din Iași: orașul intră în sezonul șantierelor exact când începe școala. Tramvaie oprite, pasaje în lucru și străzi închise
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă