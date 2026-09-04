Irina Rimes a făcut anunțul chiar în prima ediție a noului sezon „Vocea României”, într-un moment în care nimeni nu se aștepta la acest lucru.

Irina Rimes vrea să devină mamă

„Anul ăsta e ultimul meu an la «Vocea României». Este foarte serios! Dacă vreți vă zic și motivul: pentru că vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie! M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei… Și, fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună. Dacă vreau să devin mamă la un moment dat, trebuie să ies un pic din lumina reflectoarelor și să mă concentrez pe corpul meu și să mă pregătesc, pentru că sănătatea este foarte importantă.

Cred că faptul că este ultimul meu sezon la «Vocea României», îl face magic. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta, cu oamenii din jurul meu. Parcă o fac cu un soi de plăcere pe care n-am mai trăit-o până acum la intensitatea asta. Vreau să plec frumos, așa că miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a spus Irina Rimes în timpul emisiunii de la PRO TV.

Irina Rimes la Vocea României, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Cu doar câteva ore înainte ca Irina Rimes să anunțe la „Vocea României” că pleacă din show-ul muzical începând cu anul 2027, PRO TV a trimis un comunicat de presă prin care dezvăluia decizia cântăreței.

Despre plecarea Irinei Rimes de la PRO TV a vorbit și Horia Brenciu. „Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la «Vocea României», potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a spus el în exclusivitate pentru Libertatea.

Tot pe 4 septembrie 2026 a făcut un anunț important și alt jurat de la „Vocea României”: Smiley a lansat, alături de Guess Who, videoclipul melodiei „Totul pe nimic”.

„E o plăcere și o revelație fiecare colaborare cu Guess Who. Din compatibilitate umană și artistică, parcă ajungem mereu împreună să punem acest «punct pe I» în subiecte adânci, dar redate sincer, puternic, concret, cu care reușește oarecum multă lume să se identifice. Sper ca cei care ne ascultă să aleagă autenticul, fericirea și timpul pentru ceea ce contează cu adevărat în viață”, a spus Smiley.

Ioana State, concurentă la „Vocea României” 2026

La „Vocea României” 2026, acolo unde Irina Rimes este în continuare antrenor, până la finalul anului, după care va pleca, urmează să apară în calitate de concurentă și Ioana State, fostă concurentă la „iUmor”, show difuzat de Antena 1, și totodată una dintre cele mai cunoscute actrițe de stand-up comedy din țară.

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