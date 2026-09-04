Cum să faci duș când nu ai apă caldă la bloc: 7 metode eficiente pentru toate buzunarele

Care sunt cele 7 metode prin care poți face duș când sunt probleme cu apa caldă în București

An de an, bucureștenii din diferite cartiere se confruntă cu probleme în furnizarea apei calde. Având în vedere că un simplu duș devenea o adevărată provocare, mai ales în sezonul rece, locuitorii din Capitală au găsit soluții ingenioase ca să se spele cu apă caldă.

De la montarea centralelor de apartament pe gaz sau a boilerelor electrice și până la plata abonamentelor la sală ca să aibă acces la dușuri, am alcătuit lista celor 7 metode prin care puteți face duș când nu aveți apă caldă acasă.

Lista de soluții include atât variante scumpe, cât și ieftine, astfel că se vor găsit opțiuni pentru toate buzunarele.

Montarea unui boiler electric poate rezolva problema pe termen lung, dar este mai costisitoare

Soluția clasică este instalarea unui boiler electric. Un astfel de aparat încălzește un volum fix de apă, de regulă între 30 și 100 de litri sau chiar mai mult, și menține temperatura dorită pe parcursul întregii zile. Confortul oferit este foarte apropiat de cel al sistemului de termoficare, deoarece presiunea apei rămâne constantă, iar apa calda este furnizată imediat.

Principalele dezavantaje sunt legate de spațiul generos pe care un boiler îl ocupă în baie sau în bucătărie și de consumul de energie. Pentru că aparatul menține apa caldă continuu, consumul de energie electrică va crește. La capitolul costuri, achiziția unui boiler electric de 50-80 de litri variază între 450 și 1.200 de lei, la care se adaugă manopera de instalare, estimată între 200 și 400 de lei.

Instantul de apă poate fi o soluție mai accesibilă și mai ușor de folosit

Spre deosebire de boiler, un instant încălzește apa direct în momentul în care deschizi robinetul, fără să depoziteze sau să păstreze un volum mare de lichid în interior. Modelele alimentate pe gaz asigură un debit mai bun, însă necesită conectarea la un coș de evacuare a gazelor arse și verificări periodice specifice.

Varianta electrică este mai compactă și ușor de amplasat în spații restrânse, dar vine cu o condiție esențială: necesită o putere instalată mare, cabluri groase și siguranțe electrice dedicate pentru a preveni supraîncărcarea rețelei din apartament.

Prețul unui instant electric variază între 150 și 500 de lei, în timp ce varianta pe gaz costă între 400 și 900 de lei. Costul de montaj este între 150 și 350 de lei, în funcție de modificările electrice necesare.

Centrala de apartament pe gaz rezolvă probleme cu apă caldă și căldură, dar este mai costisitoare

Aceasta rămâne cea mai eficientă soluție pe termen lung, asigurând independență totală atât pentru apa caldă menajeră, cât și pentru încălzirea locuinței. Cu o centrală proprie, locatarii nu depind de nicio întrerupere de la rețeaua orașului și beneficiază de confort maxim pe tot parcursul anului.

Investiția inițială este însă semnificativă, iar demersul implică un proces birocratic complex: un proiect autorizat de gaz, avize de debranșare și acordul scris al asociației de proprietari și al vecinilor de palier. Costul total pentru achiziția centralei, a radiatoarelor, a rețelei de țevi, plus proiectul tehnic și manopera, pornește de la aproximativ 8.000 de lei și poate depăși 14.000 de lei pentru un apartament cu 3 sau 4 camere.

La acestea se adaugă și cheltuieli de întreținere și revizii, iar costurile pentru eventuale reparații pot fi mult mai mari față de un boiler.

De cele mai multe ori, aceasta este o soluție improvizată, potrivită doar pentru igiena de bază, dar care nu implică achiziția unor echipamente scumpe. Sursa foto: Shutterstock

Cei mai mulți dintre bucureșteni își încălzesc apa pentru duș

Când vine vorba de soluții ieftine și accesibile, cele mai eficiente sunt încălzirea apei pe aragaz sau folosirea unui fierbător electric. Deși, în cazul unui fierbător, cantitatea de apă nu este întotdeauna la fel de mare.

De cele mai multe ori, aceasta este o soluție improvizată, potrivită doar pentru igiena de bază, dar care nu implică achiziția unor echipamente scumpe. Din punct de vedere al costurilor, dacă aveți deja oale și un fierbător, metoda este considerată aproape gratuită, generând doar un consum minim de gaz sau câțiva bani în plus la factura de energie electrică.

Abonamentele la o sală de fitness sau acces la un centru SPA

Pentru persoanele active sau cele care nu vor să improvizeze acasă, vestiarele sălilor de fitness moderne oferă dușuri calde, presiune bună și facilități igienice impecabile. Integrarea unei sesiuni scurte de antrenament sau doar utilizarea dușului dimineața înainte de serviciu poate fi o alternativă extrem de convenabilă.

Costul unui abonament lunar la o sală de cartier sau la un lanț de fitness pornește de la aproximativ 150 de lei și ajunge la 250 – 450 de lei în centrele premium care pun la dispoziție zone de SPA, saună și piscină.

Pentru cei care preferă o experiență relaxantă la un centru de relaxare de mari dimensiuni, cum este Therme București, accesul pentru o sesiune de câteva ore variază între 100 și 180 de lei, în funcție de zona aleasă și de durata de staționare.

Ajutorul de la o rudă sau un prieten dintr-un cartier unde rețeaua de termoficare funcționează ori unde există o centrală proprie îți poate rezolva problema imediat. Sursa foto: Shutterstock

Dușul la o rudă sau la un prieten rămâne una dintre cele mai ieftine variante

Aceasta este probabil cea mai ieftină și rapidă soluție temporară atunci când apa caldă lipsește de la bloc. Ajutorul de la o rudă sau un prieten dintr-un cartier unde rețeaua de termoficare funcționează ori unde există o centrală proprie îți poate rezolva problema imediat.

Costul financiar este zero, fiind soluția ideală pentru a trece peste o avarie neanunțată de scurtă durată. În plus, reprezintă și un bun prilej de a petrece puțin timp alături de cei apropiați.

Cameră închiriată cu ora la hotel, motel sau hostel

Când aveți nevoie de intimitate absolută, spațiu confortabil și doriți să vă pregătiți pentru un eveniment important fără improvizații, închirierea unei camere de hotel este opțiunea cea mai rapidă. Multe unități de cazare din București acceptă rezervări de zi („day-use”) pentru câteva ore la tarife reduse față de noaptea întreagă.

O cameră la un hotel de 3 stele din Capitală costă în medie între 200 și 350 de lei pe noapte, însă pentru opțiunea de închiriere pe timp de zi (de exemplu, 3-6 ore), prețul variază între 100 și 200 de lei. În cazul unui hostel sau al unui motel de la marginea orașului, un acces rapid la baie poate fi obținut chiar și cu 80 – 120 de lei.

În cazul unui hostel sau al unui motel de la marginea orașului, un acces rapid la baie poate fi obținut chiar și cu 80 – 120 de lei. Sursa foto: Shutterstock

Aproape 1.400 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde

Aproape 1.400 de blocuri din București se confruntă cu probleme serioase în furnizarea apei calde, din cauza reviziei anuale derulate la CET Sud, a anunțat Compania Municipală Termoenergetica. Lucrările de mentenanță necesare înainte de începerea sezonului rece afectează în principal un cartier important din Capitală, unde apa caldă ajunge la presiune redusă sau la o temperatură insuficientă.

Procesul de mentenanță la CET Sud este efectuat de ELCEN, sub coordonarea Ministerului Energiei, și face parte din procedurile tehnice obligatorii pentru pregătirea rețelei de termoficare.

Cartierul Titan este cel mai afectat de oprirea CET Sud

Reprezentanții Termoenergetica au precizat că revizia de vară este o procedură tehnică aplicată de peste șase decenii pentru a preveni avariile majore din timpul iernii. În urma opririi CET Sud, 1.395 de blocuri dintr-un total de aproape 10.000 existente în Capitală primesc apă caldă pe trasee ocolitoare, alimentate din CET Progresul.

Zonele din cartierul Titan, situat în sectorul 3, resimt cel mai puternic această schimbare, presiunea rețelei fiind în prezent insuficientă pentru a asigura parametrii normali de furnizare.

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Potrivit estimărilor oferite de companie, alimentarea la parametri optimi urmează să fie reluată la mijlocul lunii septembrie, după ce echipamentele CET Sud vor fi repornite. Pentru a sprijini rețeaua din alte zone ale orașului, CET Grivița va intra de asemenea în funcțiune, măsură ce va îmbunătăți furnizarea apei calde în sectoarele 1, 5 și 6.

Alte sute de blocuri din Capitală vor fi afectate de avarii și lucrări de modernizare

Pe lângă situația generată de revizia de la CET Sud, alte peste 900 de blocuri din București întâmpină opriri totale ale apei calde. Dintre acestea, mai mult de jumătate sunt afectate de avarii neprevăzute apărute în rețeaua veche de distribuție, în timp ce restul sunt oprite temporar pentru desfășurarea unor lucrări de modernizare a conductelor.

Reprezentanții Termoenergetica subliniază că intervențiile de mentenanță la cazane, conducte și echipamente industriale mari sunt esențiale. Aceste operațiuni complexe, care includ suduri, teste de presiune și înlocuirea pieselor uzate, nu pot fi executate în timpul funcționării normale a sistemului centralizat.

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