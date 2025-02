În vârstă de 44 de ani, Cristi Chivu e celebrul jucător de fotbal devenit antrenor. Dincolo de cariera lui, acesta e căsătorit cu Adelina, fostă prezentatoare de știri la Antena 1. Despre mariajul cu aceasta a făcut el declarații neștiute acum.

În 2007, Cristi Chivu a cunoscut-o pe Adelina, despre care spune că l-a ajutat în cele mai dificile momente prin care a trecut. „Transferul meu la Inter din acea vară a anului 2007 a coincis cu faptul că am cunoscut-o și pe Adelina. Toate s-au legat frumos. Trofee câștigate, campionate câștigate, respect, stimă, statut, tot ce vrei, dar și probleme.

Cristi Chivu spune despre Adelina că „e genul de fată care poate să suporte un nebun”

Accidentările pe care le-am avut, e așa un roller coaster de trăiri, dar a fost frumos și asta pentru că o aveam pe Adelina lângă mine care a contat foarte mult. E genul de fată care poate să suporte un nebun, un lup singuratic care a trăit atâta timp cu gândurile lui.

Toată comunicarea mea era cu mine, mă puneam în perspectiva tatălui meu, a altora, dar era la mine în gând, iar ea avut răbdare și putere să mă scoată din carapacea aia. Nu sunt perfect nici acum, dar munca pe care ea a depus-o și răbdarea pe care a avut-o e ceva…”, a spus el într-un podcast cu Dan Capatos.

Și a continuat: „S-a închegat ceva frumos în care ea e locomotiva. Eu sunt al șaptelea vagon, tras de ea pentru că are meritul ăsta de a face din mine o persoană mai bună. Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră, deoarece a avut răbdare și m-a încurajat.

Am avut și momente în care am căzut și am avut posibilitatea să am lângă mine pe cineva care avea o altă părere decât ceea ce îmi construiam eu în cap. Și atunci am zis să ascult și ea mi-a lărgit orizontul. Și nu numai în momentele grele, atunci na, e soția ta. Dar și în momentele extraordinar de bune să mă mențină cu picioarele pe pământ, să facă din mine o persoană mai bună”, a mai declarat Cristi Chivu.

Adelina Chivu: „Am renunțat la tot pentru Cristi”

Povestea de iubire a Adelinei Chivu, care e co-prezentatoare la „X Factor”, cu Cristi Chivu a început pe când ea era prezentatoare de știri sportive la Antena 1. „Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea”, a spus ea în podcastul Fain & Simplu de pe YouTube.

„Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a mai declarat ea.

