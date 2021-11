Ce s-a întâmplat la „Asia Express”, când echipele au luptat despărțite. Eliza n-a făcut față singură: „Cosmin trebuie să sufere din cauza mea”

Mai exact, cinci dintre concurenți au rămas alături de Irina Fodor încercând să câștige cât mai multe puncte în jocuri, în vreme ce partenerii lor au mers singuri pe traseu. Parcursul celor de pe traseu a ținut cont de evoluția în joc a coechipierilor în jocurile din Amman.

Prima luptă câștigată de Cuza i-a adus lui Emi avantajul de a sări peste una dintre probele zilei, în vreme ce Cosmin a trebuit să parcurgă distanța dintre misiuni pe jos, din cauza faptului că Eliza a ieșit prima din joc. „Eu sunt foarte dezamăgită de mine, pentru că nu mă așteptam să fiu atât de slabă la proba asta. De când am început am crezut că proba e făcută pentru mine, că era vorba de respirație, de meditație. Nu am fost în stare să țin ăla pe cap nici măcar o secundă. Cel mai tare mă doare sufletul că soțul Cosmin trebuie să sufere din cauza mea”, a spus ea la Antena 1, după ce nu și-a putut menține echilibrul în cadrul unei probe.

Tot aseară, câștigul Esterei i-a adus Lidiei Buble avantajul unei nopți de cazare asigurate, în casa unei familii din capitala Iordaniei. În temperaturi extreme, în Iordania, vedetele au avut parte de un final de etapă neașteptat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cursa continuă duminică, de la 20.00, luni, marți și miercuri de la 20.30, pe Antena 1, cu o revedere emoționantă între parteneri. Cum va fi întâlnirea, ce reacții vor avea la scrisorile din partea coechipierilor săi, dar și ce echipă se va califica automat în Israel, telespectatorii vor afla începând cu duminică, într-o nouă etapă Asia Express – Drumul Împăraților, pe Antena 1.

Citeşte şi:

Ce propunere i-a făcut Ramona Bădescu lui Donald Trump atunci când l-a întâlnit

Situație neașteptată în serialul românesc „Las Fierbinți”. Ce s-a întâmplat cu nunta lui Giani cu Gianina

Mădălina Ghenea, apariție extravagantă la premiera „House of Gucci”, la Londra. S-a întrecut în ținute cu Lady Gaga și Salma Hayek

PARTENERI - GSP.RO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro BOMBĂ! Sora lui Petrică Mâțu Stoian, mărturisire sinceră despre relația artistului cu Niculina Stoican

Observatornews.ro O femeie se prăbușește de durere după ce a fost biciuită de 17 ori pentru că a întreținut relații sexuale cu iubitul ei, în afara căsătoriei, în Indonezia

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2021. Racii este important să dozeze corect orice fel de mesaj, mai ales față de cei dragi

Știrileprotv.ro Un actor celebru din “Monster’s Ball” a murit la 30 de ani, după grave probleme pulmonare

Telekomsport Arestări de ultim moment! Printre persoanele reţinute se află şi campioana mondială a ţării. Scrisoarea care ar fi dus la situaţia controversată

PUBLICITATE Crucea Roşie Română şi Carrefour România donează echipamente medicale pentru monitorizarea funcţiilor vitale în secţia ATI din „Bagdasar-Arseni”