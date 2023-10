În urmă cu ani de zile, Mihai Trăistariu deținea un teren pe litoralul românesc. L-a vândut unui dezvoltator imobiliar, dar nu a primit bani, a primit mai multe garsoniere, pe care de ani de zile el la închiriază turiștilor.

Acum, el se gândește la o nouă afacere, vrea să își cumpere un hotel în una dintre stațiunile de la malul mării. „Mai întâi am vrut să-mi cumpăr un teren în zona litoralului pe care să-mi construiesc un hotel. Dar, după încheierea sezonului, am schimbat strategia.

Mi-am căutat un hotel gata funcțional pe care să-l cumpăr. Și am și găsit, spre mirarea mea, câteva oportunități foarte interesante”, a declarat artistul, care are de gând să facă o investiție de peste 600.000 de euro, într-un hotel cu peste 50 de camere din Costinești.

Mihai Trăistariu: „Nu am vreo pretenție anume, legată de o anume stațiune”

„Pe lângă hotelul de la Costinești, am mai văzut și alte resorturi, prin diverse stațiuni. Și la Venus, și la Olimp, spre exemplu. Nu am vreo pretenție anume, legată de o anume stațiune. Doar să-mi placă ceea ce văd și să mă înțeleg cu proprietarul.

Fiindcă dacă cineva își închipuie că voi scoate bani fără să mă uit, doar fiindcă mă cheamă cum mă cheamă, atunci se înșală!”, adaugă el.

Totodată, el se gândește că pentru această investiție trebuie să facă și un credit la bancă. „Nu e simplu deloc să intru iar dator la o bancă, după ce abia am scăpat de datoriile recente. Dar îmi surâde foarte tare ideea. Chiar dacă aș avea o rată lunară de plătit de circa 12.000 de euro, pentru câțiva ani buni de acum înainte!”, a mai recunoscut el.

Ce salariu le dă Mihai Trăistariu angajaților lui

Pentru garsonierele pe care le deține, Mihai Trăistariu se bazează pe ajutorul cameristelor pentru curățenie. Spune că dacă acestea își dau interesul la muncă, el le plătește pe măsură. „Camerista mea, cea cu care am colaborat până recent, a avut aproape 1.000 de euro salariu net pe lună.

Dacă cel cu care lucrez își dă interesul, atunci și eu îmi arăt în felul meu faptul că-i prețuiesc munca. Așa va fi și cu cei care voi lucra și la hotel”, a mai zis el pentru Cancan.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu cu apartamentele de la mare

Garsonierele îi aduc un venit considerabil artistului. O noapte de cazare în garsonierele lui Mihai Trăstariu costă 200 de lei și poate ajunge și până la 350 de lei. „A fost cel mai bun sezon pentru mine, eu am învățat acest business în pandemie și m-am ocupat frumos de el și serios.

L-am promovat în fiecare zi pe toate rețelele de socializare de la 1 ianuarie, am învățat lecția asta, dacă aștepți să dai cazările în vară nu le mai dai. Trebuie să-ți faci rezervările din timp, eu de la 1 ianuarie încep să postez tot ce trebuie, ei își fac rezervările, iar eu mi-am rezolvat vara. Până pe 17 septembrie eu am plin, n-am avut nicio zi goală la niciun apartament, am șase apartamente, toate sunt rezervate”, spunea el pentru Spynews acum o lună.

Anul acesta, aproximativ 30.000 de euro a avut profit Mihai Trăistariu cu apartamentele. „Eu câștig aproximativ aceeași sumă anual, eu n-am modificat prețul, chiar dacă toate s-au mărit, gaze, curent, eu n-am mărit. Eu după ce plătesc tot ce trebuie, taxe, salarii, impozite, rămân cam cu 30.000 de euro în mână”, a mai zis el.