Veștile nu sunt bune pentru Ester Peony, cea care a surprins în luna februarie, când a câștigat selecția națională Eurovision. Casele de pariuri o pun pe reprezentanta României pe poziția 32 din 41, în ceea ce privește șansele de a câștiga concursul muzical. Având în vedere că în finala Eurovision vor concura 26 de țări din cele 41 înscrise, înseamnă că România nu este cotată cu șanse mari să se califice în finală.

Ester Peony concurează în a doua semifinală, programată pentru 16 mai și se „luptă” cu patru din cele cinci țări considerate favorite să câștige concursul: Olanda, Rusia, Elveția, Suedia. Din semifinală, în urma voturilor publicului și juriului, 10 din cele 18 țări concurente vor ajunge în marea finală din 18 mai. Însă România se află dincolo de jumătatea clasamentului, potrivit site-ului oddschecker.com.

Nu sunt excluse surprize, însă, mai ales că predicțiile au fost făcute înainte că țările să ajungă la Tel Aviv și să înceapă repetițiile iar fanii și juriul să aibă ocazia să vadă cum arată întregul show gândit de concurenți. Așadar, deși casele de pariuri nu dau șanse mari României să ajungă în finală, lucrurile se pot răsturna la începutul lunii mai.

Pe de altă parte, acest lucru nu s-a întâmplat anul trecut, când predicțiile s-au adeverit, iar România, reprezentată de trupa The Humans, a ratat calificarea în finala Eurovision, pentru prima oară în istoria participării țării.

Visează de 7 ani să ajungă la Eurovision

Într-un interviu recent pentru Libertatea, Ester Peony a dezvăluit că anul 2012 a fost momentul în care a decis că vrea să ajungă pe scena Eurovision. „De foarte mică mă uitam la Eurovision. În 2012 m-am uitat cu mama la concurs, câștigase Loreen cu „Euphoria” și acela a fost momentul în care am zis: ”Măi, parcă mi-aș dori și eu să ajung acolo”. Am trimis gândul în Univers și iată că acum mai am puțin și ajung la Tel Aviv”, a povestit cântăreața, pe numele ei real Ester Alexandra Crețu.

Cele mai bune performanțe ale României la Eurovision:

2005 – Locul 3: Lumința Anghel și Sistem – „Let Me Try”

2010 – Locul 3: Paula Seling și Ovi – „Playing With Fire”

2006 – Locul 4: Mihai Trăistariu – „Tornero”

Cele mai slabe performanțe ale României la Eurovision:

2018 – nu s-a calificat: The Humans – „Goodbye”

1998 – Locul 22: Mălina Olinescu – „Eu cred”

1994 – Locul 21: Dan Bittman – „Dincolo de nori”

În 2016, România a fost descalificată din cauza datoriilor televiziunii publice la European Broadcasting Union (EBU). În 1995, 1996, 1997, 1999 și 2001, România nu a participat.

