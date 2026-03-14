Celebra artistă, care locuiește de ani buni în America, s-a întors în România, mărturisind că soțul ei a fost cel care i-a plătit biletul, după ce ea i-a recunoscut că îi este dor de casă.

O mare iubitoare de feline, Elena a dezvăluit ce se întâmplă acum cu cele 12 pisici de rasă pe care le deține.

„E Sanda acasă și soțul meu, și mama. Toată lumea e în ordine. Sunt 12 (n.r. – pisici) în momentul ăsta. Mi-e dor. Fiecare are treaba ei. Am zis că mi-e dor și vreau să vin acasă. Și am venit. Întotdeauna spui ultima dată (n.r. – când vine în România). Nu poți să spui. Niciodată nu știi ce se întâmplă. Dacă o să mă simt mai bine, vin mai des. Dacă nu, nu o să mai vin”, a declarat Elena Cârstea, la Antena Stars.

Elena Cârstea în scaun cu rotile

În urmă cu două luni, Elena Cârstea povestea care este starea ei de sănătate, la ceva timp după ce s-a confruntat cu gravele probleme. Vedeta a făcut un AVC, iar de atunci, viața ei s-a schimbat complet.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez.  Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu.

Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină. Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc… Iar fără țigară, nici cafeaua nu mai are același gust… Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa, povestea Elena Cârstea, pentru sursa menționată anterior.

Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Stiri Mondene 14:49
Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
