Ce se întâmplă cu Elena Marin, după ce s-a întors de la „Survivor România”. „Când m-am privit în oglindă, a fost tragic”

„Când m-am privit in oglida, a fost tragic. Până nu ajung la forma la care imi doresc eu, evit să mă privesc în oglindă. Am grijă ce mânânc, iar ceea mă bucură este că nu am pofte. Acolo eram privati de tot ce voiam, dar acum că pot avea tot ce îmi doresc, nu am pofte.

Poate si pentru că îmi doresc să revin la forma initială, iar ambitia mea este mai mare.

Momentan nu fac sport, astept să văd ce spun medicii. Încă mă doare glezna, este umflată și îmi este greu să port tocuri. Nu as vrea să fac sport din disperarea mea de a reveni la forma initială și să stric altceva. Meseria mea este dansul și trebuie să stiu că sunt aptă”, a spus Faimoasa la Ștafeta Mixtă, de la Kanal D.

Ce spune despre Albert Oprea

Faimoasa Elena Marin a fost invitată, Ștafeta Mixtă, prezentată de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu, unde a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Albert Oprea, de-a lungul competiției.

„Eu când il vedeam pe Albert pus la zid, am rezonat unul cu celălalt, ne-am regăsit. Noi în mod normal nu aveam voie să vorbim, dar cand ieseam de la Consiliu am putut să schimbăm câteva cuvinte si ii spuneam să fie puternic, să nu renunte si el imi spunea acelasi lucru.

La unificare mi s-a părut un băiat foarte educat, care incerca să nu se bage in conflicte. Când am iesit, m-a asteptat la hotel si m-a luat in brate si am simtit acea caldură.

Cred că după Survivor, din păcate nu am păstrat legătura pentru că fiecare dintre noi si-a luat timp pentru familie, dar mi-ar plăcea să ne revedem și să avem o relație de prietenie.

Mi-a plăcut foarte tare de tatăl lui Albert, l-am cunoscut la aeroport. Albert tot povestea despre relatia lor si cred că mi-ar fi plăcut să îl cunosc si asa a fost să fie. La aeroport am reusit să il cunosc si am fost foarte impresionată.

L-am simtit un om bun, sincer, si i-am dat si eu câteva sfaturi, să păstreze aceeasi relatie cu Albert. Nici familia nu stie prin ce am trecut acolo, eu empatizez cu el si stiu ce suferință a fost acolo”, a declarat Elena Marin.

