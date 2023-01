„Bravo, ai stil”, show-ul inspiraţional despre atitudine şi evolutie, se pregăteşte să-şi redeschidă porţile, la Kanal D. După ce a creat comunități uriaşe de fani şi a lansat vedete în industria entertainmentului românesc, dar şi generaţii de influenceri, reality show-ul va readuce în atenţia milioanelor de telespectatori concurente gata să strălucească şi să inspire, aşa cum au făcut-o înaintea lor şi alte tinere necunoscute publicului larg şi care au avut un parcurs extraordinar.

Înscrierile au început de multă vreme, peste 700 de persoane au aplicat deja, anunță Ilinca Vandici. „Este castingul deschis încă de anul trecut. Acest sezon o să fie fără celebrități, asta înseamnă că orice doamnă și domnișoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen.(…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări O agenție de publicitate din anturajul PNL, în spatele unor campanii sponsorizate pe Facebook contra Emiliei Șercan. Atacurile, după dezvăluirile despre plagiatul lui Bode

Pot să spun așa din casă că deja sunt înscrise 700 de persoane. Castingul încă este deschis. Este al 8-lea sezon și vine cu o energie foarte, foarte bună și mi se pare că este un fel de reîntoarcere la rădăcini. În ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic, chiar dacă nu sunt pasionate de modă. Moda asta se învață pentru că nici eu nu eram strălucită în modă. Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește”, a spus Ilinca Vandici, conform radioimpuls.ro.

Despre „Bravo, ai stil”

Cristina Dorobanţu, Silvia Popescu, Andreea Străvoiu, Rux şi Opulenţă (Ruxi), Theo Rose, Alexandra Ungureanu, Iuliana Doroftei, Alina Ionescu, Denisa Potecaru, Elena Gemini, Marisa Paloma, Larisa Udilă, Emily Burghelea, acestea sunt doar câteva dintre numele care s-au impus în memoria colectivă ca reprezentante puternice ale show-ului.

Mai mult decât atât, pentru cele mai multe dintre fostele concurente, emisiunea a fost o adevărată rampă de lansare în industria media şi divertisment din România. Exemple ar fi Cristina Dorobanţu, care în prezent se află la pupitrul Ştirilor Kanal D, Andreea Străvoiu, coprezentatoare a emisiunii de călătorie „ROventura”, difuzată tot de Kanal D, sau Alina Ionescu, care prezintă la televiziunea naţională o emisiune despre stil, iar exemplele pot continua.

Recomandări INVESTIGAȚIE Gabriel Țuțu, directorul ROMARM reținut de DNA, făcuse o escrocherie și avea interzis să vândă polițe de asigurări, dar a fost numit să conducă 15 fabrici strategice de armament

Cele mai multe concurente de la „Bravo, ai stil”, necunoscute la intrarea în emisiune, au devenit o adevărată sursă de inspiraţie pentru foarte multe femei, iar activitatea lor continuă atât pe micile ecrane, ca prezentatoare sau invitate în show-uri, cât şi în social media, ca influenceri.

GSP.RO „Este un şoc.” Pițurcă l-a sunat pe Dragomir înainte să fie reținut de DNA. Ce i-a mărturisit

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Anamaria Prodan, reacție uluitoare despre Gabriela Firea. Ce a spus despre fostul primar

Viva.ro Dan Alexa rupe tăcerea, la 4 ani de la pumnul încasat de la Anamaria Prodan: 'M-a afectat foarte mult'

Observatornews.ro 5 milioane de români îşi pot lua de-acum buletinul cu cip, gratuit. O rubrică a dispărut de pe actul de identitate

Știrileprotv.ro Animație grafică. Cum s-a produs accidentul provocat de “gheața neagră”. Marius a murit după ce a sărit în gol zeci de metri

FANATIK.RO Horoscop Marian Golea pentru Anul Nou Chinezesc. Aceste zodii vor avea un 2023 fantastic

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să acorde mai multă atenție mesajelor pe care le adresează celor cu care au avut deja neînțelegeri

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată