Ce se întâmplă cu Jean Paler după o viață închinată teatrului. S-a mutat la Sinaia, iar fiica lui s-a întors din America pentru a-l îngriji

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei ope lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist!

Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută.

Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc. Puteam să mor!

Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a povestit actorul în emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D.

Jean Paler locuiește de ani buni într-un apartament din Sinaia, unde este îngrijit de fiica sa, care a venit din America pentru a fi alături de tatăl său.

„Când m-am îmbolnăvit veneam de la ski. Nici un fel de simptome nu am avut înainte. Am plecat să-mi iau pâine, eu locuiesc la Sinaia, la bloc. Am făcut infarctul pe stradă, am căzut în cap!

Cea mai mare durere e singurătatea! E o condamnare! Vremurile pe care le trăim sunt urâte, plus singurătatea e prea mult! Cuvântul prieten a rămas numai în DEX, nu mai există. Există doar cunoștințe. M-au dat total uitării de când sunt la Sinaia, parcă nici nu exist.

De la Uniunea Artiștilor un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac. Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. S-a mutat la mine. Îi zic în fel și chip, și babă îi zic, deși are 26 de ani! Am noroc mare cu ea! Eu am plătit cu viața personală, eu nu am avut viață personală.

Nu mai ai familie, nu mai ai nimic, decât teatru. Am plâns mai mult decât am râs! Nu am ținut cont niciodată de mine! Mi-au reproșat doctorii că nu am avut grijă de mine. Mi-au interzis să mai profesez. În mai am ieșit din spital și în iunie eram din nou la teatru”, a adăugat actorul.

