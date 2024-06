În vârstă de 71 de ani, Jean Paler trăiește acum la Sinaia dintr-o pensie de 1.600 de lei. Chinuit de mai multe probleme de sănătate, actorul nu poate să stea departe de scenă, în fiecare vară a fost prezent pe litoralul românesc, unde a susținut diverse spectacole.

Jean Paler: „Aveam un salariu bun. Timp de 15 ani am fost bijutier”

Pe vremea comunismului însă, el avea un salariu mai mare decât primește acum pensie. Timp de 15 ani a fost bijutier. „Am fost tehnician preparator metale prețioase în anii ’70-’80, lucram inele, cercei, brățări, lănțișoare, inele de logodnă, toate din aur și din argint. Am lucrat și mii de verighete la kilogram, modele comuniste, însă, ca să le poți obține, îți trebuia o aprobare de la Primăria de unde ți s-a eliberat certificatul de căsătorie.

Ți se dădea la mână un act, cu ăla veneai la noi, ți se lua măsura, apoi lucram verighetele în aur românesc. Pe atunci, erau modele simple, clasice. Nici nu costau mult, în jur de 400 de lei două verighete, din câte îmi amintesc. Aveam un salariu bun, la vremea aceea, de 2.700 de lei. Timp de 15 ani am fost bijutier, mi-a plăcut această meserie, dar mă atrăgea și scena, așa că m-am concentrat mai apoi pe actorie”, a povestit el pentru Playtech.

„Am obținut și atestatul de actor liber profesionist și de prezentator de spectacole”

Chiar dacă era mulțumit de banii pe care îl primea, el avea și alte activități, care îi aduceau venituri suplimentare. „Am studiat mult, am fost și la secția de pictură, am vândut tablouri cu ajutorul prietenilor mei de la Uniunea Artiștilor Plastici, ei aveau ateliere de creație și, pe lângă ei, mai strecuram și eu câteva lucrări, mai făceam un ban. Nu mi-a plăcut să stau locului”, a mai zis el pentru Playtech.

Și a continuat: „În anii ’70-’80 scriam texte pentru brigada artistică, le regizam spectacolele, așa că mai primeam un bănuț în plus. Am obținut și atestatul de actor liber profesionist și de prezentator de spectacole, am făcut și un curs de 3 ani, ca instructor de brigăzi artistice, așa că puteam să instruiesc trupele de actori amatori. Cu satira nu era însă de joacă, la vremea aceea, toate textele mele treceau mai întâi prin sindicat pe la secretarul de partid”.

Jean Paler are 9 stenturi la inimă și un defibrilator

În ianuarie, prezent în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Jean Paler a vorbit despre starea lui de sănătate. „De câte ori v-a scos Dumnezeu din ghearele morții?”, a fost întrebarea lui Denise Rifai pentru Jean Paler, care a răspuns: „Păi… Ultima oară, acum 3 săptămâni, când mi s-au mai montat două stenturi, în total am 9, plus un defibrilator.

Am făcut 3 infarcte, dacă stăm să le calculăm, să adunăm, să le punem una lângă alta, m-a iubit enorm de mult și mă iubește. Probabil genul ăsta de oameni, cum sunt eu, sunt iubiți de Dumnezeu sau au Dumnezeul lor. Îi mulțumesc și mă înclin în fața Lui, chiar dacă nicio făptură omenească nu l-a văzut”, i-a răspuns Jean Paler prezentatoarei.

