Oana Roman spune că a învățat că orice moment al vieții, fie el cât de rău, dacă este trecut cu zâmbetul pe buze, atunci se poate considera o victorie.

Vedeta a început acum să se bucure și să zâmbească pentru orice gest mic pe care viața i-l scoate în cale. „Orice moment în care putem zâmbi sincer este o victorie! Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă de bucurie, pentru fiecare răsărit, pentru fiecare zâmbet de copil, pentru fiecare moment în care primesc sau ofer iubire, pentru fiecare zi în care sunt sănătoasă.

Restul e vânt. Am dus lupte multe și grele în viața asta, dar nu am uitat niciodată să zâmbesc și să fiu recunoscătoare. Mulțumesc că am avut puterea să nu mă schimbe răul și să rămân eu însămi, fidelă mie și convingerilor mele.

Nu m-am aplecat și nu m-a doborât nimic până acum, tocmai pentru că eu am știut mereu exact cine sunt! Nu contează ce cred alții, contează ce știi tu despre tine. Atât!”, a scris Oana Roman, pe conturile sale de socializare.

Zilele trecute, Oana Roman a arătat public o conversație pe care a avut-o recent cu Marius Elisei, fostul ei partener și tatăl fetiței sale. Vedeta a publicat pe Instagram mesajul primit de la fostul soț, care i-a cerut neapărat acesteia să renunțe la numele lui.

După 10 ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Între cei doi a mai avut loc o ruptură în anul 2021, atunci când au divorțat la notar. De data aceasta, lucrurile pare că stau diferit între cei doi, asta pentru că situația dintre ei este un foarte tensionată.

În ultimele două săptămâni, cei doi au făcut diferite declarații unul la adresa altuia, Oana Roman l-a acuzat pe Marius Elisei că nu s-a implicat deloc financiar în creșterea fiicei lor și nici nu a fost atât de prezent în viața micuței pe cât susține el. În schimb, el spune că Oana Roman are grijă să îl bârfească zilnic după ce a părăsit-o.

Recent, pe Instagram, Oana Roman a arătat unul dintre mesajele pe care le-a primit de curând de la Marius Elisei, care e încă trecut în telefonul ei „Iubire”. Fostul soț i-a trimis un mesaj, iar ea a răspuns: „Să-mi dai tu termen la ce?”.

Iar el a scris: „Ca până marți să-ți ștergi numele Elisei de pe toate rețelele de socializare”. Astfel, Marius Elisei e deranjat că Oana Roman îi folosea numele în mediul online. Ea i-a și răspuns la mesaj, a făcut deja demersuri în acest sens. „L-am șters. La Instagram trebuie să dea ei aprobare. Stai calm că n-am nevoie”, se arată în conversația celor doi, la care Oana Roman a scris: „Îmi dă și el termene, drăguțul de el”.

