Primul joc de captivitate de la Survivor România 2023 i-a surprins atât pe Faimoși, cât și pe Războinici. Prezentatorul Daniel Pavel a fost cel care i-a anunțat pe concurenți prin ce vor trece.

„Tribul care învinge trebuie să ia în captivitate un membru al tribului învins”

„Aveți un joc de o dinamică nouă și cu totul inedită și diferită. Astăzi jucați Jocul – și e prima oară în istorie când voi pronunța acest cuvânt – de Captivitate! La finalul acestui joc, tribul care învinge trebuie să ia în captivitate un membru al tribului învins”, a explicat Daniel Pavel.

„Captivul va merge în tribul în care este captiv, nu va juca și nu va putea să interacționeze cu cei din tribul din care face parte în realitate. De asemenea, tribul care va ține un concurent captiv va fi cel care va decide dacă va împărți cu acesta beneficiile și recompensele. Primul trib care ajunge la 5 puncte va câștiga”, a mai zis el.

Ulterior, cele două echipe s-au duelat, iar Războinicii i-au învins pe Faimoși cu scorul de 5-4, iar Remus Boroiu a ajuns să fie captiv în echipa Războinicilor la Survivor România 2023, fiind nevoit să respecte toate regulile anunțate de prezentatorul concursului.

„Ești primul concurent Survivor capturat. Vreau să te întreb care e sentimentul în momentul ăsta”, s-a adresat Daniel Pavel către Remus, care a avut capul în pământ câteva minute.

Remus Boroiu, captivat de Războinici: „E greu, e foarte greu”

„Îmi cer scuze că zâmbesc, e un moment foarte tragic, îmi vine să plâng. Zâmbesc doar pentru că știu cum m-am luptat cu ei săptămâna trecută și acum sunt la mila lor, să vedem dacă îmi vor da să mănânc sau nu.

Sincer, când am văzut toată dinamica asta, am zis că pe Ștefi o vor lua, dar am zis că s-ar putea să nu fie Ștefi, ca ei să-și asigure spatele la băieți. (…) E greu, e foarte greu, dar bucuroși le-om duce”, a declarat Remus Boroiu. Războinicii l-au luat în tabăra lor pe Faimos, au și împărțit mâncarea cu el. În edițiile următoare Daniel Pavel va anunța ce se întâmplă pe viitor cu concurentul.

3 Faimoși în pericol de eliminare la Survivor 2023

După jocul de captivitate, concurenții au jucat jocul pentru imunitate. Astfel, prima imunitate a săptămânii la Survivor România s-a încheiat cu scorul de 7-3, pentru Războinici. De la Faimoși, Ștefania Stănilă și Mihai Zmărăndescu au obținut colanele de imunitate personală, așa că au fost nevoiți să facă nominalizări.

Zmărăndescu a propus-o pe Ada Dumitru pentru eliminare, iar Ștefania l-a nominalizat pe DOC. De altfel, aceasta i-a spus rapperului că este lipsit de bun simț, că lucrurile în echipă nu merg din cauza lui și că își dorește din toată inima să-l vadă plecat.

DOC și Ada au fost nominalizați și săptămâna trecută. În ediția de aseară, Ionuț Iftimoaie a fost nominalizat de colegii lui.

Ionuț Iftimoaie a fost alegerea generală a Faimoșilor. Așadar, luptătorul va avea din nou clipe tensionate.

