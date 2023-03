În urmă cu nouă săptămâni, două triburi pășeau pentru prima dată pe plaja fierbinte din Republica Dominicană cu un singur gând: să-și depășească limitele și să arate că pot merge cât mai departe în competiție.

Rând pe rând, unii au plecat acasă, noi colegi li s-au alăturat, însă un lucru a rămas constant: dorința de a da totul și de a îi convinge pe cei de acasă că merită locul în show. Survivor România 2023 continuă astăzi, de la 20:30 într-o nouă săptămână încărcată de noutăți.

Reacții după eliminarea Crinei Abrudan

După ce săptămâna trecută, Faimoșii au pierdut ambele jocuri de Imunitate, tribul s-a văzut nevoit să piardă pe cineva din echipă. Iar telespectatorii au decis că e vremea pentru Crina Abrudan să-și încheie aventura. Se pare că plecarea ei n-a fost pe placul foștilor colegi. „Nu mi-a plăcut modul în care și-a făcut ieșirea”, va spune diseară DOC. Ce spun ceilalți membri ai tribului, descoperim curând.

Deși au adunat un număr impresionant de victorii în ultimele zile, se pare că la Războinici nu e deloc liniște. Motivul conflictului va fi unul total neașteptat, se pare că Lucianna a luat ceva de la o altă colegă… și nu i-a mai returnat. Cine o acuză pe braziliancă de furt și de ce, vom vedea în această seară.

Ce e jocul de captivitate la Survivor România 2023

Odată ajunși pe terenul de joc, toți cei rămași în show vor avea parte de o surpriză incredibilă. Daniel Pavel îi va anunța că urmează „o noutate în istoria triburilor. Pentru prima dată în istorie, astăzi veți juca Jocul de Captivitate”. Ce presupune? Le va spune tot prezentatorul: „Tribul care învinge trebuie să ia în captivitate un membru al tribului învins”. Rămâne de văzut cine va câștiga și pe cine va alege.

Faimoșii, umiliți de Războinici

Patru Faimoși au fost săptămâna în pericol de eliminare la Survivor România 2023, după ce echipa lor a pierdut cele două jocuri de imunitate ale săptămânii în fața Războinicilor. Carmen Grebenișan, Ada Dumitru, DOC și Crina Abrudan au așteptat cu sufletul la gură decizia publicului.

Cea din urmă a primit și cele mai puține voturi din partea publicului. Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor România 2023 după nici o lună de competiție, căci pe 13 aprilie ea a intrat în concurs, în același timp cu Mihai Zmărăndescu.

„Domnul Dan, nu am niciun regret, nici că am venit, nici că plec. Am venit aici strict pentru mine. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva, nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și îmi doream să ajung aici”, a explicat Faimoasa înainte să se despartă de colegii ei.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai adăugat ea.

