Ce se întâmplă în prima ediție „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17. Show-ul e prezentat de Pepe și Alina Pușcaș

Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu vor face spectacol la dublu, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1. Încă din prima gală, ce va fi difuzată în seara aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ruleta i-a pus la grea încercare pe toţi.

Printre „norocoşii” ediţiei se numără şi Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim care vor avea parte de o transformare de zile mari, la dublu, în Michael Jackson, cu piesa Thriller. „Am stat 5 ore pe scaun, în cabina de machiaj, fără nicio pauză! Asta ne-a adus nouă prima gală, o experienţă memorabilă. Un travesti, în cazul Alexiei, un personaj foarte complex şi foarte greu de dus. Având în vedere că e prima noastră reprezentaţie, ca echipă, la Te cunosc de undeva!, am avut emoţii foarre mari, pentru că am muncit enorm!”, a declarat Dima Trofim, care a mai completat: „Pe lângă antrenamentele de canto, coregrafie şi actorie, pe care le-am făcut la platou, ne-am şi întâlnit în fiecare zi ca să repetăm, pentru că prima gală ne-a adus un personaj mai degrabă de finală!”.

Și echipa formată din Emi și Cuza au trecut prin momente neașteptate înainte de prima gală a emisiunii. Cu doar trei zile înainte de înregistrarea primei gale a celui de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, Cuza s-a prezentat la antrenamentele de canto singur. Artistul de la Noaptea Târziu s-a văzut nevoit să îi povestească profesorului de canto, Crina Mardare, motivul: „Sunt singur! S-a îmbolnăvit copilul! I-aţi dat o piesă grea şi i-au rămas cuvintele în gât!”, a mărturisit el amuzat. În acelaşi stil a tratat situaţia şi Emi: „M-am trezit cu îngâtită severă!”, iar Cuza a completat imediat: „Dacă, Doamne fereşte, moare, trebuie să îmi fac alt prieten!”.

Romică Ţociu, cel care face echipă cu Carmen Chindriş în cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, a făcut o schimbare drastică de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oară în viaţă, artistul a renunţat la mustaţă şi nu i-a fost deloc uşor. „Este a patra oară în viaţa mea când mi-am dat jos mustaţa. În afară de momentul în care am plecat în armată, niciodată nu am renunţat la ea din alt motiv decât Te cunosc de undeva!”, a mărturisit Romică Ţociu, care a mai completat amuzat: „Când vin acasă fără mustaţă, mă latră câinele, nu mă mai recunoaşte!”.

Dacă unii dintre concurenți pornesc la drum temători de provocările transforming show-ului, sunt şi participanți care anunţă încă de la început că nimic nu îi va speria, printre aceștia fiind Jazzy Jo și Zarug. „Am urmărit show-ul şi nu mi-e teamă de nimic! Provocarea pentru mine va fi lucratul în echipă, în armonie deplină – mă refer aici la coregrafie şi canto, nu mi-e teamă nici de epilat, nici de lentilele de contact… travesti-ul mă distrează!”, a declarat Zarug, care însă a completat: „De când ne-a arătat Romică momentul căzăturii lor, pe trepte, mă gândesc serios să am grijă să nu-mi rup gâtul, coborând graţios în vreo gală!”. La rândul său, partenera sa din show, Jazzy Jo, declară: „Cred că o să îmi fie greu să mă repun pe picioare la nivel de mişcare, după atâta vreme în care am fost inactivă, aşa că îi cer clemenţă Furnicăi, coregrafa noastră, pentru că m-am ambiţionat să revin full ON!”.

În seara aceasta, de la ora 20.00, la Antena 1 pot fi urmărite toate transformările concurenților. Show-ul este prezentat de Pepe și Alina Pușcaș.

