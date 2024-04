Pepe și Yasmine Ody se căsătoresc religios. Au ales data nunții, care are o semnificație aparte: „Va fi un eveniment cu un concept nou pe piață”

După ce în vara anului 2022 Pepe și Yasmine Ody s-au căsătorit civil, anul acesta cei doi organizează cununia religioasă, dar și o petrecere la care vor participa doar cei mai buni prieteni. Evenimentul va avea loc pe 6 iunie, ziua în care s-a născut fiul lor, Pepe jr.

„Vrem să o facem de ziua lui Pepe Jr., pe data de 7 iunie. Noi am făcut doar o cununie restrânsă, în familie, dar nu a fost în secret. Au fost alături de noi persoanele dragi din familie și cei mai apropiați prieteni ai noștri. Dar, da, ne dorim intimitate, ne dorim discreție, fără a sta cu grija că suntem filmați și că a doua zi vom fi în toate tabloidele, nu asta vrem.

Eu am trecut, de-a lungul vieții, prin toate etapele, știu ce înseamnă promovarea excesivă, am trecut prin toate scandalurile posibile și imposibile, am încercat să rămân prieten cu oamenii din presă, indiferent de trust, și decizia mea, din ultimii ani, este să am o viață privată, cât mai departe de presă, și le mulțumesc celor care îmi respectă decizia”, a spus artistul, care a și pozat alături de soția lui, de fiul lor, și de fiicele lui din căsnicia cu Raluca Pastramă pentru coperta revistei VIVA! de aprilie.

Pepe: „Nunta noastră va fi un eveniment extrem de elegant și de frumos”

Totodată, Pepe a explicat că nu își dorește ca nunta lui să devină subiect de presă, mai ales că soția lui e o persoană discretă. Cu toate acestea, el a dat câteva detalii despre eveniment: „Yasi nu este persoană publică, nu-și dorește să meargă să cânte, să danseze sau să facă o carieră în direcția asta, iar eu mi-am câștigat respectul pe piață, atât pe partea personală, cât și pe cea profesională. Nu m-aș mai simți fericit să stau să ofer interviuri în cadrul unui eveniment cum e nunta noastră.

Repet, la noi la cununie au fost cei dragi, am avut undeva în jur de 100 de invitați, nu a fost făcută în secret, au fost invitați și câțiva artiști, au postat, așa că nu a fost ceva ascuns, doar că nu ne-am dorit presă, pentru că n-ar mai fi fost intimitatea pe care noi ne-am dorit-o.

Uneori, din păcate, mai sunt și reporteri care, în loc să te întrebe cât de fericit ești, te întreabă ce face fosta și îți strică evenimentul. Nunta noastră va fi un eveniment extrem de elegant și de frumos, cu un concept deosebit, nou pe piață, și abia aștept să se întâmple, mai ales că este și de ziua lui Pepe Jr.”, a mai zis el.

Întrebată despre cum va arăta rochia ei de mireasă, Yasmine a spus: „Greu nu mi-a fost să-mi aleg rochia de mireasă, o am de foarte mult timp în telefon, mie-mi plac lucrurile mai simple, așa că a fost ușor”.

