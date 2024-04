Divorțul dintre Raluca și Pepe s-a pronunțat în urmă cu trei ani, iar cele două fiice, Rosa și Maria, au rămas în grija artistului. Cântărețul a cerut ca numele lui să nu mai fie asociat cu cel al fostei sale soții. Pepe susține că știa de noua relație a Ralucăi Pastramă și a insinuat că infidelitatea ar fi pus capăt mariajului lor.

„Nu mă interesează ăștia doi. Este un subiect închis pentru mine”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru Viva.ro, după ce Pepe a afirmat că Raluca l-ar fi înșelat.

Oana Zăvoranu a adus în discuție atitudinea lui Pepe după divorțul de ea și ce detalii a făcut publice artistul despre mariajul lor.

„El a făcut un întreg circ în divorțul cu mine. Nu cred că a mai fost vreo femeie în România porcăită de fostul soț, în halul în care am fost eu.

În momentul de față are ceea ce merită. Foarte bine, Raluca să își vadă de familia ei, el mai bine și-ar vedea de a lui. Să nu se mai simtă așa de ofensat, ea o să rămână «fosta lui Pepe»”, a mai spus Oana Zăvoranu, cu ceva timp în urmă.

Raluca Pastramă a fost surprinsă de paparazzi ținându-se de mână cu fostul iubit al Ramonei Olaru. Pepe mărturisește că această relație nu este o noutate pentru el, fiindcă a văzut un schimb de mesaje în telefonul fiicei lui.

El a mai insinuat că Raluca Pastramă l-ar fi înșelat în timpul căsniciei, dar a precizat că relația ei cu Ibrahimb Ibru nu a fost una extraconjugală.

„Da, m-am văzut cu Ibrahim. Nici nu s-au depus actele pentru divorțul lor. Eu în momentul în care am văzut în presă că divorțează, eu știam oricum cu cine e, pentru că sunt băiat deștept și se fac greșeli. Ce m-a deranjat personal i-am spus și mi-a dat block. Păcat… mai bine asculta ce i-am zis că nu ajungea în situația asta.

Nu poți să iei telefonul copilului să vorbești cu ăla, pentru că văd eu. Eu îi controlez telefonul copilului. Eu din noiembrie știu. Au vorbit pe telefonul copilului. I-am zis să nu mai ia copilul drept paravan la întâlniri. Eu îmi protejez copiii, dar dacă tu faci pe nebuna și îmi dai block… să fii sănătoasă!

Pepe susține că Ibrahim, fostul soț al Ralucăi Pastramă, trece acum prin ce a trecut și el. Mai mult, artistul spune că nu îi poartă acestuia ranchiună.

„Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic.

Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani pot să râd acum. Am fost dezamăgit nu de ea, de el. De… De Niro de Păulești. Am fost dezamăgit pentru că mă striga «nașule», venea la noi acasă.

Nu a fost el motivul despărțirii. Eu l-am văzut pe camere pe el la o lună distanță după despărțire. A fost altcineva înainte. Am fost și eu plecat de acasă. Dacă era doar Richie nu aveam nicio problemă”, a spus Pepe la emisiunea lui Dan Capatos.

