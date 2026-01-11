Călin Donca și Cristian Boureanu au făcut pace, după ce în prima zi a compeției afaceristul a sărit la bătaie la politician, în urma unui schimb acid de replici.

În a doua ediție a show-ului de la Antena 1, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au recunoscut fiecare vina.

„Cred că la început, două pietre tari trebuie să se erodeze puțin, motiv pentru care mă bucur că am avut acele conflicte la început. Le-am rezolvat, dar de aici încolo suntem o echipă mai unită”, a declarat Călin Donca.

„Am terminat casele, suntem mai liniștiți, restul este perfect. Important e cum suntem în timpul cursei, restul e ca în familie. Să ridice mâna cine nu a greșit”, a declarat Cristian Boureanu.

Primele zile petrecute în junglă au scos deja la iveală tensiuni puternice între concurenții de la Survivor 2026. În tribul Faimoșilor, un conflict de proporții a izbucnit între Călin Donca și Cristian Boureanu, iar situația a degenerat rapid, ajungând la un moment extrem de tensionat.

Totul a pornit în timpul reconstrucției adăpostului, atunci când cei doi au avut viziuni complet diferite asupra modului în care ar trebui ridicată casa în care vor locui pe parcursul competiției. Discuțiile contradictorii s-au transformat rapid într-un schimb de replici acide, iar nemulțumirile au fost exprimate pe un ton din ce în ce mai agresiv.

Boureanu: Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce… mea?!

Donca: Mă duc şi îi dau o palmă. Păi ce, mă înjură el?!

Boureanu: Vrei să mă şi baţi acum?!

Donca: Eu te-am înjurat pe tine?

Boureanu: Răzi ca… Tu ai respect faţă şi de ceilalţi?!





