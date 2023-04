Ce se întâmplă la Survivor 2023 cu cei 13 concurenți: „Aveam foarte mari emoții. Nu știam ce ne așteaptă”. Au un nou trib

În această seară, de la 20:30, a venit vremea pentru membrii noului trib, Taino, să descopere unde vor locui și cum va fi să renunțe la bariere, strategii și tot ce știau despre viața la Survivor! „Aveam foarte mari emoții înainte să ajungem pe insula. Nu știam ce ne așteaptă”, va admite, cu mare sinceritate, Alexandra Ciomag.

Noile discuții dintre ei, dar și modul în care se vor împărți pe insulă îl va face pe Remus Boroiu să admită: „Este interesant că această bandană este și roșu și albastru, iar ideea acestei uniuni este să dispară granițele Războinicilor și Faimoșilor”.

Fiecare concurent e pe cont propriu la Survivor România 2023

După prima noapte pe insulă, va urma și primul joc, cel pentru Recompensă, care va aduce schimbări semnificative acum că fiecare este pe cont propriu și că drumul spre marele premiu a devenit unul tot mai drept.

„Într-o alchimie, într-o simbioză… bine ați venit la joc, trib Taino. 7 fete, 6 băieți, la individuale și sunt aici extrem de pregătiți”, va spune Daniel Pavel înainte de a le explica pentru ce vor lupta și care va fi structura jocului.

Sunt oare concurenții pregătiți să lase în urmă tot ce au învățat despre competiție în aceste trei luni și să se regrupeze pentru a lua cele mai bune decizii? Cum se vor descurca pe traseu atunci când fetele și băieții se vor lua la trântă sau când cei care cândva erau colegi de trib, acum vor deveni dușmani?

Câte kilograme au slăbit concurenții în 3 luni la Survivor România 2023

La marea unificare, Daniel Pavel i-a provocat pe concurenți la o probă aparte… cea a cântarului! Fără să fie o mare surpriză pentru ceilalți, Dan Ursa a slăbit cel mai mult – 17 kilograme, urmat de Robert Moscalu cu aproape 14 kg și Ionuț Iftimoaie cu aproape 8 kg.

Andreea Moromete a văzut cum de la 54 a ajuns la 50,8 kg, Remus – de la 97 la 95,4 kg, Porkolab – de la 63 la 61,4 kg, Kamara – de la 80 la 72,2 kg, Andrei Krișan – de la 73 la 69,9 kg, Bianca – de la 60 la 58,8 kg.

Condițiile dure și surplusul de apă și-au spus cuvântul, iar câțiva concurenți au văzut cum la kilogramele cunoscute li s-au adăugat alte 1-2 de la momentul venirii în junglă, precum Alin Chirilă de la 90 la 91,3 sau Ștefania – de la 54 la 55,7kg.

Înainte de marea unificare, Ada Dumitru a fost eliminată de la Survivor România 2023 din motive medicale, iar Mihai Zmărăndescu a fost dat afară de telespectatorii emisiunii. „Foarte bine, ce pot să zic. Eu plec dintre acești șerpi.

Mulțumesc, Războinici, ați fost mai oameni decât oamenii din echipa asta. Odată ce am ales să fiu tată, cred că am dat dovadă de suficientă maturitate. Aici am observat că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că poți să ai toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a spus Mihai Zmărăndescu la plecare.

