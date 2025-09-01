De la trucuri de beauty, soluții pentru un stil de viață echilibrat și interviuri cu medici și terapeuți la povești de viață care vorbesc despre curajul de a o lua de la capăt și puterea de a transforma o dificultate într-un succes și de la rețete delicioase cu Chef Marco la cele mai așteptate informații despre serialele turcești difuzate de Happy Channel – noul sezon Happy Café are toate ingredientele necesare pentru a-i cuceri pe telespectatori de luni până vineri, de la ora 15.30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Călătorim cu gândul prin lume, gătim gustos și sănătos, avem grijă de noi și vorbim cu oameni frumoși despre subiecte care contează. La Happy, femeia este în centrul atenției, iar sănătatea, frumusețea și starea de bine sunt pe primul loc. Pentru că cel mai important este să ne simțim bine in pielea noastră”, a declarat Cristina Ciobănașu.

„Noul sezon Happy Café aduce atât rubricile îndrăgite de fanii emisiunii (Happy Doc, Rețetele cu Chef Marco, discuțiile cu psihologii și subiectele precum parenting-ul), dar aduce și rubrici noi, pe care le veți descoperi din septembrie, la Happy Café.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Noi venim cu aceeași energie bună, gata să vă punem zâmbetul pe buze în fiecare zi, de luni până vineri, de la 15.30”, a dezvăluit Vlad Gherman. „Noul sezon e plin viață, așa cum suntem și noi. Urmează să vă iau cu mine la antrenamentele care mă ajută să mă mențin în formă, în călătoriile mele, la discuțiile cu specialiștii despre prevenție și viața sănătoasă, împart cu voi trucuri de beauty și make-up, lucruri care m-au ajutat în relația cu cei trei copii ai mei, plus multe alte surprize, care vă vor ține cu ochii pe Happy Café. Am eu un feeling că așa va fi”, a declarat Ruxandra Luca.