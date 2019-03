Ce-și dorea să devină Andreea Zaragiu când era mică. Dezvăluiri ale concurentei de la Exatlon | FOTO

Născută în București, Andreea și-a manifestat pasiunea pentru sport din fragedă copilărie, de la vârstă de cinci ani, la îndrumarea tatălui ei.

Andreea a încercat, la începutul carierei sportive, să performeze în tenis și baschet, însă și-a dat seamă că aceste sporturi „nu sunt” pentru ea. Atleta, acum în vârstă de 32 de ani, și-a descoperit adevărată vocație în sala de arte marțiale. Rezultatele nu au întârziat să apaăa, Andreea Zaragiu strângând în palmares, de-a lungul carierei, nenumărate premii naționale și internaționale, devenind multiplă campioană națională, europeană și mondială la Kempo.

Andreea Zaragiu, care face parte din echipa Faimoșilor de la Exatlon, a dezvăluit ce își dorea să devină, când era mică.

„Când eram mititică, îmi doream să fiu Andreea Esca, pentru că „aflasem” eu că ea nu are timp să facă de mâncare. Văzusem un reportaj cu Andreea Esca, în care vedeta menționa că mama ei gătește, că are o femeie care face aia, aia. Atunci i-am spus mamei mele: „Da mami, eu o să fiu Andreea Esca, când o să fiu mare”. Maică-mea mă certa de fiecare dată, spunându-mi că trebuie să învăț să gătesc, că voi crește, o să am un soț … Și îmi mai doream să fiu musafir, pentru că mi se părea foarte tare că nu trebuia să să strâng eu după mine când mergeam în vizite. Să fii musafir e demențial … gândeam eu la vremea aceea”, mărturisea Andreea Zaragiu, înainte de aventura Exatlon.

