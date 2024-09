Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au devenit figuri emblematice în lumea culinară din România, cunoscuți pentru rolurile lor de jurați la emisiunea „MasterChef”. Invitați recente la rubrica „Sosurile picante” din emisiunea „La Măruță”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări incomode pentru a nu mânca iute.

Pentru că nu poate mânca alimente picante, Sorin Bontea a ales să răspundă la toate întrebările. Întrebat care dintre colegii săi are cel mai mare salariu, el a răspuns sincer: „Niciunul”. „Îl avem la fel”, a spus Sorin Bontea.

„Cât?”, a încercat Cătălin Măruță să afle. „Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Noi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e”, a răspuns amuzat Sorin Bontea, scrie Click.

„De unde știți că îl aveți la fel?”, a continuat Cătălin Măruță, în timp ce Sorin Bontea a afirmat: „Am semnat contractele împreună, am negociat împreună”.

În presă s-a zvonit că cei trei bucătari ar primi 600.000 de euro pe an la Pro TV. În cifre lunare, acest lucru se traduce prin aproximativ 20.000 de euro pentru fiecare bucătar, notează sursa menționată mai sus. Aceste sume nu au fost însă confirmate de Pro TV, sunt doar speculații.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, primele declarații despre revenirea la „MasterChef”

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început.

Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu”, a spus Sorin Bontea.

Chef Florin Dumitrescu este una dintre personalitățile gastronomiei românești. Prin viziunea sa a reușit să împingă constant limitele a ceea ce poate fi realizat într-o bucătărie și a inspirat sute de tineri în acest domeniu. „MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie.

Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a spus Florin Dumitrescu.

„MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România”

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a spus și Cătălin Scărlătescu înainte de începerea emisiunii la Pro TV.

