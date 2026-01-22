A trecut un an de la încheierea divorțului, iar Alina Sorescu privește în urmă la perioada dificilă prin care a trecut. Întrebată dacă procesul de custodie s-a încheiat, cântăreața a clarificat:

„Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat”, a spus artista, pentru viva.ro.

Deși a fost nevoită să ia decizii care nu i-au plăcut, Alina Sorescu s-a gândit întotdeauna la binele fetițelor sale, care au nevoie de un echilibru în viața lor. Vedeta nu vrea să mai vorbească despre trauma prin care a trecut în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu.

„E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”, a spus vedeta pentru sursa citată.

În ceea ce privește viața sentimentală, artista a mărturisit că nu se gândește la asta. „Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a mai spus Alina Sorescu.

