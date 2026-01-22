În urma evaluărilor medicale și a măsurătorilor efectuate de echipele de intervenție, s-a stabilit că nu a fost vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon.

Cauza producerii incidentului nu este, deocamdată, cunoscută, iar situația rămâne sub monitorizare.

„În urma evaluării medicale și a măsurătorilor efectuate, s-a constatat că nu este vorba despre intoxicație cu monoxid de carbon. Cauza evenimentului produs în imobil rămâne necunoscută la acest moment”, a transmis ISU Brașov.

Potrivit reprezentanților instituției, femeia inconștientă, în vârstă de 39 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

Cei cinci copii au fost găsiți în stare de conștiență și au primit îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov, pentru acordarea asistenței medicale și evaluarea victimelor.

De asemenea, la fața locului a intervenit și o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și siguranță.

