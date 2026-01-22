Incidentul a avut loc în satul Hândrești, comuna Oțeleni, pe 15 august 2023. Giulya L., o adolescentă de 17 ani, aflată în vacanță, s-a rănit după ce a căzut într-un canal în timp ce se juca cu alți copii.

Cum s-a produs accidentul din Iași

Incidentul a dus la o fractură de tibie și la un proces judiciar îndelungat. Problema responsabilității asupra canalului din Iași a fost dezbătută luni de zile, iar magistrații Judecătoriei Pașcani au decis că răspunderea aparține primăriei Oțeleni.

Giulya L., stabilită în străinătate împreună cu părinții săi, venise în România pentru a petrece vacanța de vară. Pe 15 august 2023, cu ocazia hramului bisericii din Hândrești din Iași, tânăra se afla în centrul satului, alături de familie și prieteni.

În jurul orei 20:00, în timp ce se juca pe o zonă cu iarbă din apropierea dispensarului, fata a călcat pe un capac de plastic al unei guri de canal. Capacul s-a deplasat, iar Giulya a căzut în interiorul canalului, suferind o fractură de tibie la piciorul stâng.

Adolescenta din Iași, internată o săptămână și recuperare, 45 de zile

Primul ajutor i-a fost acordat pe loc, însă rănile grave au necesitat transportul de urgență la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde a fost internată timp de șase zile. Recuperarea medicală a durat aproximativ 45 de zile, timp în care familia a suportat costuri semnificative.

În decembrie 2023, Giulya L. a intentat un proces împotriva primăriei Oțeleni și a operatorului județean ApaVital din Iași, cerând despăgubiri materiale de 5.000 de lei pentru costurile medicale și daune morale de 50.000 de lei.

Cazul a generat o dispută juridică privind responsabilitatea asupra canalului respectiv. Primăria din Iași a susținut că infrastructura aparține ApaVital, în timp ce operatorul de apă-canal a afirmat că gurile de canal sunt gestionate de primărie.

Avocatul fetei din Iași a argumentat că nu era responsabilitatea reclamantei să stabilească dacă groapa aparținea sistemului de canalizare sau alimentării cu apă.

În aprilie 2025, la al cincilea termen de judecată, Giulya a prezentat o fotografie a gropii și a corectat o eroare din cererea inițială: canalul aparținea sistemului de alimentare cu apă, nu celui de canalizare.

Vinovatul din Iași: Primăria sau ApaVital?

Judecătorii au stabilit că deși căminul de vizitare făcea parte din rețeaua de alimentare cu apă, acesta se afla în grija primăriei Oțeleni din Iași.

Documentele au arătat că primăria modificase căminul fără avizul ApaVital, adăugând un contor suplimentar și o țeavă pentru irigații. Aceste modificări încălcau regulamentele serviciului de apă-canal, însă aspectul nu a influențat cauza judecată.

„În condiţiile în care paza juridică a căminului de branşament respectiv aparţine pârâtei UAT Comuna Oţeleni, aceasta avea şi obligaţia de a monta capacul la acest cămin într-o astfel de manieră încât să se asigure că nu reprezintă un pericol pentru persoanele care calcă pe acesta, în condiţiile în care căminul este amplasat într-un loc accesibil oricărei persoane”, au concluzionat magistrații Judecătoriei Pașcani.

Prin urmare, eventualele daune trebuiau plătite de primărie. Ca urmare, judecătorii au aprobat doar 38 de lei ca daune morale. Suma de 50.000 lei cerută de fată ca daune morale a fost considerată ca exagerată, magistrații apreciind că o sumă 20.000 de lei reflectă mai bine suferința psihică provocată de accident.

Daunele urmează să fie plătite de primăria Oțeleni, dacă sentința va rămâne definitivă. Primăria a contestat-o, dosarul intrând pe rolul Tribunalului.

