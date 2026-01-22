Totuși, oamenii se îngrijorează că prețurile biletelor pot crește, însă specialiștii spun că legea este făcută în scopul protejării călătorilor, relatează Observatornews.ro.

Schimbarea ar însemna economii mari pentru pasageri, astfel că trolerul de cabină ajunge să coste de multe ori mai mult decât un bilet de avion.

Regulile la companiile low-cost diferă de la un operator la altul, pasagerii fiind nevoiți să plătească pentru bagajul care depășește dimensiunile unui rucsac.

Dimensiunea bagajului ar trebui să fie standard pentru toate companiile aeriene.

„Considerăm că este o adoptare a unei moralități minime în relația cu pasagerii. Bagajul de mână inclus în biletul de avion, alături de un obiect personal. Poșetă, servietă, cameră foto”, a declarat Silvia Teodorescu, purtătoare de cuvânt a Tarom.

Totodată, noile reguli obligă companiile aeriene să ofere formulare de rambursare în maximum 48 de ore, iar pasagerii ar putea beneficia de alegerea gratuită a locurilor în anumite cazuri și să nu mai plătească taxe pentru corectarea numelui. Legea va fi negociată cu statele membre, după votul din Parlamentul European.

