Aceasta mutare vine ca răspuns la nevoia de optimizare a distribuției clasice, într-un context în care volumele, diversitatea produselor și așteptările clienților cresc constant. Parteneriatul permite Ringier Romania să se concentreze pe dezvoltarea de produse și conținut editorial, bazându-se pe o infrastructură logistică solidă, modernă și flexibilă.

„Aceasta mutare ne permite sa construim o logistică modernă, predictibilă si scalabilă. Este un pas esențial pentru a susține planurile noastre ambitioase de creștere si pentru a oferi partenerilor noștri un nivel superior de serviciu.”, afirmă Dana Costache, Director Operațional, Ringier România.

Parteneriatul cu Mediaposte Hit Mail aduce beneficii semnificative: procese mai rapide, trasabilitate îmbunătățită, timpi de livrare optimizați și capacitate crescută de gestionare a volumelor mari.

Marian Seitan, fondator & CEO, Mediaposte Hit Mail, subliniază: „Suntem bucuroși să punem la dispoziția noului nostru partener strategic, Ringier România, resursele noastre logistice și expertiza acumulată de-a lungul a 29 de ani de activitate pe piața locală. Parteneriatul se bazează pe infrastructura noastră logistică modernă, care include un depozit de 19.000 mp, situat în Chitila și operat la cele mai înalte standarde, precum și pe platformele informatice și know-how-ul dezvoltat în timp. Totodată, beneficiem de stabilitatea și experiența oferite de apartenența, din 2009, la Grupul La Poste (Poșta Franceză), unul dintre cele mai mari și solide grupuri logistice europene, deținut de statul francez.”

Privind spre 2026, Ringier România își propune lansarea unor noi colecții, axate pe experiențe premium și ediții speciale. „Ne dorim să construim pe termen lung, cu parteneri puternici și infrastructură pregătită pentru viitor. Mutarea la Mediaposte Hit Mail ne oferă stabilitatea și flexibilitatea necesare pentru a accelera planurile mari pe care le avem pentru 2026 și anii următori, atât pentru cei care cumpără produsele de la chioșcurile de ziare, magazinele de presă din mall-uri, sau online.”, declară Andrei Bereandă, General Manager Ringier România.

Mediaposte Hit Mail, parte a Grupului La Poste din 2009, deține un depozit de 19.000 mp în Chitila, operat la standarde înalte, și beneficiază de know-how-ul unuia dintre cele mai solide grupuri logistice europene. Această colaborare strategică e menită să transforme și să susțină creșterea continuă a Ringier România.

Pe acest fundament logistic solid se sprijină și dezvoltarea unor proiecte speciale, precum platforma Colecții Libertatea, cel mai mare hub din Romania dedicat colecționarilor. Creșterea accelerata a acestei platforme este susținută direct de noua structură logistică, care permite gestionarea eficientă a comenzilor și extinderea portofoliului de produse. În 2025, platforma a gestionat peste 150.000 de comenzi, consolidându-și poziția pe piață. Anul acesta, echipa pregatește surprize speciale pentru comunitatea de colecționari: lansări cu impact, ediții care vor ridica standardele pieței și experiențe gândite să transforme pasiunea pentru colecții într-un adevărat eveniment.

