Cardul străbunicului, înrolat pe telefonul strănepotului

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi înrolat cardul bătrânului pe telefonul său mobil și l-ar fi folosit pentru a plasa peste 190 de comenzi pe platforme de livrare de mâncare, inclusiv Glovo. Totul s-ar fi întâmplat în perioada 7 ianuarie 2025 – 18 octombrie 2025.

În acest interval, din contul bărbatului de 83 de ani ar fi fost retrași sau cheltuiți aproximativ 14.000 de lei, prin tranzacții repetate, de valori mai mici, dar constante.

Tânărul a fost dus la audieri și riscă închisoarea

Astăzi, 22 ianuarie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au descins la locuința tânărului și au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar.

Bărbatul a fost reținut și dus la audieri, iar procurorii urmează să decidă ce măsuri legale vor fi luate în cazul său. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Conform Codului penal, faptele pentru care este cercetat pot fi pedepsite cu închisoare, însă decizia finală va aparține instanței, în funcție de gravitatea faptelor și de circumstanțele personale ale tânărului.

Anchetatorii atrag atenția că astfel de situații sunt tot mai des întâlnite, mai ales în familii, unde accesul la date bancare este facil. De multe ori, fraudele ies la iveală abia după ce sumele cheltuite devin semnificative, iar recuperarea banilor este dificilă. În acest caz, ancheta este în desfășurare, iar tânărul este cercetat în stare de libertate.

