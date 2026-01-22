Deranjat de faptul că multă lume l-a pus la zid pe motiv că este individualist și că nu îi pasă de cei din jur sau, mai mult decât atât, că a mâncat prea mult, iar colegii lui au avut porții prea mici, Nicolae Lupșor a oferit detalii care nu s-au văzut la „Desafio: Aventura”.

„Sunt o persoană cu un caracter foarte puternic. În legătură cu mâncarea, după ce s-au făcut multe meme-uri și lumea m-a criticat… Țin să vă amintesc că am fost la vilă, unde era mâncare 24 de ore, dar videourile s-au pus în așa fel încât părea că Nicolae Lupșor mănâncă mult, nu lasă la nimeni. M-au numit fomistul și nu știu cum. Datorită mie am fost la vilă.

Eu sunt o persoană cu caracter puternic, am un suflet mare, iubesc pe cine mă iubește și țin lângă mine pe cine mă respectă. Tot timpul ofer ceea ce mi se oferă. Când m-am uitat la echipa mea, am văzut că singurul care se bucura a fost Florin Prunea, care m-a susținut. Colegii mei au vrut să mă scoată afară. Eram un caracter prea puternic pentru ei”, a spus Nicolae Lupșor la „Vorbește Lumea”.

Nicolae Lupșor afirmă că lui Bettyshor i-a plăcut de el

Apoi el i-a adus în discuție pe Bettyshor și pe Ian, cei care l-au atacat cel mai vehement în timpul pe care el l-a petrecut la „Desafio: Aventura”. Și, printre altele, concurentul din echipa Norocoșii a precizat că tânăra a încercat să aibă o relație cu el, lucru pe care el l-a refuzat!

„Pe Bettyshor și Ian nu-i cunoșteam înainte să ajung în România, deci nu sunt așa relevanți. Cine sunt ei? Apropo de asta, am auzit că Bettyshor vorbea despre mine. Țin să zic că i-a plăcut de mine în program, a recunoscut-o în fața tuturor colegilor. Mi-a spus: «Nicolae, tu ești bărbatul cel mai frumos, cel mai puternic dintre toate echipele». Eu i-am dat puțină distanță, că nu este genul meu de femeie, sincer.

Iar despre Ian, nu știu… este slăbuț. Nu are disciplină, nu a făcut nimic în viață cu caracterul lui. Dacă este bun cântăreț, bravo lui, felicitări, tot respectul pentru munca lui. În spatele corpului lui, este doar o persoană lăsătoare, a venit acolo ca un leu și s-a simțit amenințat ca un cățeluș micuț care latră la urs. Nu vreau să intru în detalii, dar am văzut acasă ceea ce nu am văzut în program”, a dezvăluit Nicolae Lupșor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

La doar câteva ore după ce culturistul a apărut la PRO TV, Bettyshor a fost invitată la „Desafio club”, un podcast difuzată pe YouTube, care îi are ca moderatori pe Bogdan Drăcea și Mădălin Cîrje. Acolo, ea l-a atacat în termeni duri pe Nicolae Lupșor.

„El așa funcționa. Dacă tu nu îi vorbeai frumos, el oricum nu înțelegea nimic din ce îi spui. E bătut în cap și nu înțelege nimic. Dacă tu nu îi spuneai vorbe frumoase, să-l lauzi, el stătea retras în banca lui și mânca toată mâncarea. L-au prins cu mâncare, el avea mâncare ascunsă! Și în vilă mânca tot. Tot mânca, tot! Mânca tot, orice apuca… Gură spartă! Era atât de multă mâncare, încât el reușea să mănânce și aia atât de multă mâncare”, a spus Bettyshor.

Mai mult decât atât, tânăra a precizat că, după ce a ajuns înapoi în România din Thailanda, i-a dat block lui Nicolae Lupșor!

„Făcea un pas, se împiedica. Omul chiar era ceva rău. Eu nu am cum să tac, am zis mereu chestia asta. Eu îl am la block peste tot. L-am blocat peste tot. Eu nu pot să stau să-i mai aud vocea, să-i mai aud figurile… Nu pot să mai aud nimic! Cine să mai vorbească cu el? Stau să pierd timpul cu el? Iar îi facem reclamă lui Nicolae? Îl aveți ca sponsor, ceva? El merge pe figuri, fără Lamborghini nu vine… Noi suntem săraci, el este bogat. Noi suntem niște slabi, el este cel mai bun”, a mai afirmat concurenta din echipa Norocoșii.

Ce au vorbit cei doi la „Desafio: Aventura” și PRO TV nu a difuzat

Bettyshor a ținut să precizeze și că a avut o discuție cu Nicolae Lupșor în spatele camerelor de filmat, care nu a fost difuzată de PRO TV, în urma căreia ea l-a întrebat cât de motivat este el dacă va fi nominalizat la eliminare. În plus, ea l-a și lăudat pentru puterea pe care o avea pe traseu.

„El vorbea despre tot și nimic. Hai să fim realiști: omul este bun în ceea ce face! Doar că mai bine tace. Doar să facă! Omul chiar este bun, are putere, e culturist, adică pe partea asta, nota 10! Nimeni n-are cum să-l critice. Dar pe partea de comportat în societate, n-are nicio treabă. Adică nu știe să se comporte, e doar el, e individualist… Eu îl am la block, nu îl urmăresc. Doamne ferește.

Nu a apărut la TV, eu am avut o discuție cu el, la prima eliminare, când a votat-o toată lumea pe Alina Ceban, și l-am întrebat: «Acum nu ești trimis la eliminare, dar la un moment dat va veni momentul să fii trimis la eliminare. Atunci tu ești în stare să lupți pentru echipă sau pleci?». Și a spus: «Păi de ce să lupt pentru echipă? Dacă voi mă nominalizați la eliminare, eu de ce să stau să lupt pentru echipă?». Și a zis că nu, el nu vrea să lupte. El era atât de orgolios și atât de mândru, încât pe el îl deranja faptul că doar îi spuneai numele la eliminare”, a mai spus Bettyshor.

Concurenta de la „Desafio: Aventura” a ținut să precizeze că Nicolae Lupșor nu este singurul concurent din emisiune cu care nu a mai ținut legătura. Ea nu mai vorbește în prezent nici cu Delia Salchievici.

„Ai figuri pe tine, e tot umflat pe el, mușchi… Creier zero… Eu nu-l suport, pe bune! Toți îl luau la mișto, el vorbește serios. Noi nu suntem buni de nimic, el le face pe toate… Am mai avut o singură persoană care a mai fost… Dar ne-am înțeles bine după ce a plecat și cealaltă persoană. Fără Nicolae Lupșor și fără Delia Salchievici. Nu suntem, nu mai avem raport… Nicolae Lupșor și Delia Salchievici”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE