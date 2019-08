Andreea Berecleanu se află de 16 ani la postul de televiziune Antena 1, iar de 9 ani prezintă principalul jurnal de știri al postului.

„Azi sunt 9 ani de când prezint Observator 19. Și anul acesta sunt 16 ani de când am venit la @Antenă 1. Cu ce a fost înainte, sunt 26 în total. De jurnalism, de presă scrisă, de radio, de tv. Și fiecare etapă, fiecare implicare a mea a fost și este 100%. Disciplină, pasiune, seriozitate, încredere și forță. Și de ce nu, eleganță.

Nu prea fac bilanțuri , nici măcar în viață personală. Nu am numărat, nu am comparat, am făcut pași, toți înainte. Și trăiesc mereu cu emoție și bucurie tot ce soarta îmi scoate în cale. Pentru că există un destin pentru fiecare. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat la fel de bine și de frumos dacă nu existau oameni importanți alături de mine. Eu îi știu. Și ei mă știu. Familia mea, prietenii mei, colegi, directori.

O altă constantă fără de care nu puteam să ajung aici sunteți voi. Nu doar cei prezenți aici, în social media, dar și cei care nu au conturi, de la oraș și până la sat. În București ne întâlnim mai des, vă ascult, nu refuz niciodată să facem fotografii, selfie-uri, pe vremuri vă citeam scrisorile, acum vă citesc comentariile, vă înțeleg. Așa cum și voi mi-ați fost alături mereu. Atât prin prezența în față televizoarelor, dar și atunci când am trecut prin momente mai grele.

Sunt recunoscătoare! Să va fie bine, să fiți împliniți acasă și la serviciu, să aveți oameni buni în preajmă, să vă bucurați de viață! ??❤”, a scris Andreea Berecleanu în mediul online.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

