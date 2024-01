„Nu mai poți să faci filme sub suma asta, de un milion de euro. Clar, noi am făcut Miami Bici 2, care e un record la cât de scump a fost, ne-am asumat asta și am știut că ne bazăm pe un public… În cazul ăsta e foarte greu să ții sub… A devenit o industrie.

Oamenii deja știu că se fac bani din filme, toți fac bani și e real. Majoritatea, și Ramon a fost pe plus, ale noastre au fost pe plus. Noi vorbim acum de filmele comerciale românești”, a spus Matei Dima, producătorul Tati part-time, pe Youtube, potrivit Fanatik.

Bromania a precizat că nu este o regulă ca orice film să coste atât de mult, dând exemplul lui Mircea Bravo, care și-a găsit o nișă, reușind să țină costurile destul de jos.

„Mircea, de exemplu, e foarte bun la a ține costurile foarte jos. El se bazează foarte mult pe comunitatea lui. Lor le place vibe-ul ăla, mai ardelenesc, mai așa. El face film local, în zona aia rupe foarte mult genul ăla de umor. A făcut sute de mii de intrări și se vând foarte bine mai departe, pe platforme”, a adăugat Matei Dima, cel care s-a ocupat de Tati part-time.

„Am făcut parte din multe proiecte. E important și cum faci ca milionul de euro să fie folosit la adevărata lui capacitate. Eu chiar cred că pare mult. Arată mult mai mult (n. red.: susține că filmul ar fi costat mai mult decât atât)”, a completat Alex Bogdan, actorul care joacă cu Eva Măruță.

Filmul Tati part-time a făcut furori în sălile de cinema din România. Pelicula a adus peste 144.000 de spectatori de la lansare, un adevărat record, precizează sursa citată.

