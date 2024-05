Mihai Mărgineanu, mesaj din Vama Veche pentru părinții din România: „Băi, voi știți ce fac copiii voștri aici?”. Artistul s-a căsătorit, acum 16 ani, chiar pe plaja din Vamă

„Ca orice prost care se respectă mi-am petrecut si eu Intai Maiul la VamaVeche”, scrie Mărgineanu, care insistă că a venit la Vama Veche „nu neapărat ca un nostalgic pocnit ce s-ar putea crede că sunt, ci ca Observator și Paznic tăcut al copiilor mei adolescenți cărora le-a fost inspirată de cei doi părinți din dotare, adică de buimacul de mine și de mama lor simpatică, dragostea pentru libertatea la care visam cu totii când ne trăznea amestecul de mirosuri de ciorbă-hamsii și vidanje pe tractor din Vama anilor trecuți”.

Artistul arată în mesajul care conține și câteva trivialități cum a trecut la rolul de „supraveghetor-spion” al copiilor săi: „Băi oamenilor … pe lângă casta dulgherilor, a fierarilor betonițti si a groparilor de cimitir, era plin de liceeni!!! Fără părinți!”.

Vama Veche este sufocată de shaorme si clătite, reggetoane și chill-uri cu bass sub 50 de Hz, dar și de fetițe 14-15-16-17 ani, fardate toate la fel și prezentându-și ticul verbal „gen” în mai toate propozițiile și dupa fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare (sauuu … Doamne-ferește!) călare pe barurile de la Semafor, Mandala sau Molotov (parcă exista o lege cu alcoolul la minori?!) Mihai Mărgineanu, pe Facebook:

Mărgineanu, cunoscut pentru muzica sa, dar și pentru rolul lui Ardiles din serialul de comedie Las Fierbinți, continuă descrierea „plastică”: „Băiețeii cu pretenții de masculi interesanți și feroce se strigă răgușit-repetitiv și continuu: C…e, c…e, coo…. e… ”.

„Mi-am dat seama că nivelul de trai al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracu’ poate un puști de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă??? Sau cum poate o puștoaică de 19 ani să vină la mare cu Mini-ul nou-nouț care costă cât 6 rinichi de-ai ei? (nu de-ai mei, că pe ai mei nu-i cumpără nimeni!)”, adaugă Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu

„Am bătut Vama în lung și-n lat ca să mă conving de un lucru: ori am îmbătrânit eu și nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut în localitate … sau … Lumea a coborât nivelul de calitate sub nivelul mării”, insistă el.

„Așa că, pentru voi ăștia de sunteți părinți și vă credeți deschiși la cap sau vă lăudați că ai voștri copii sunt cu gașca la mare … mândri că s-au maturizat înainte de vreme …. am o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeți mie: Ba, voi știți ce mai fac copiii voștri?”, concluzionează cântărețul.

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți și compozitori de muzică folk și pop rock. S-a lansat în muzică târziu, la 36 de ani.

Mărgineanu este căsătorit de 16 ani cu Andreea. Este „vamaiot”, de vreme ce ceremonia a avut loc chiar pe plaja din Vama Veche, a scris CanCan. Au doi copii, pe Alexandra și pe Tudor.

Mihai și Andreea, la ceremonia de pe plaja din Vamă, din 2008

