Nicușor Dan susține că nu se simte favorit, „mai sunt câteva săptămâni. E o chestiune de mobilizare, de sondaje, ştiţi cum sunt, informaţia este de moment, ele sunt foarte aproximative”.

„Bazinul PSD pe care îl împart în momentul acesta Cristian Popescu Piedone şi Gabriela Firea e un bazin foarte consistent, oricând pot să plece voturi de la unul către celălalt. Evident, asta mă avantajează”, a explicat primarul Capitalei.

Referitor la retragerea lui Piedone din cursă, „aş zice mai degrabă că nu se va retrage. Dacă ar fi să pariez, aş paria că nu se retrage, dar nu pot să exclud complet varianta asta”.

El exclude și o retragere a Gabriela Firea. „Asta e motivul pentru care dânsa a intrat, ca să tragă lista… Adică, ca să o luăm de la început, a fost un imperativ naţional pentru PSD-PNL să vină şi cu suprapunerea şi cu lista de candidaţi comuni. Au ales un candidat comun care părea ok (n.r. Cătălin Cârstoiu). S-a văzut că nu performează şi s-a luat decizia să vină cu candidaţi comuni care să maximizeze scorul partidelor”.

Edilul a mai fost întrebat cum a trăit „mazilirea” lui Cârstoiu în şedinţa de 14 ore a coaliţiei de guvernare în care s-a decis ca Gabriela Firea şi Sebastian Burduja să intre în cursa pentru Primăria Capitalei.

„Peste zi am fost în primărie, m-am dus acasă, m-am jucat un pic cu copiii şi m-am culcat. Am văzut a doua zi dimineaţa, când am intrat pe internet ca să văd ce s-a întâmplat”, a precizat Dan.

Evident că în 2020 eu am fost votat de un public USR-ist şi de un public PNL-ist împreună, în general de un public de dreapta. Chiar dacă simpatizanţi PNL cred că domnul Burduja e mai bun decât mine, mă vor vota pe mine ca să nu iasă Piedone sau Gabriela Firea! Nicușor Dan:

El a precizat că nu şi-ar dori să devină primar general, dar fără să aibă o majoritate stabilă: „Oamenii nu vor un război permanent, vor ca problemele lor să fie rezolvate”.

De asemenea, edilul a precizat că, cel puţin în viitorul imediat, „chiar dacă în politică lucrurile se mai schimbă”, că vrea „să rămână independent şi pe parcursul celui de-al doilea mandat”.

Potrivit ultimului sondaj INSCOP comandat de News.ro și difuzat pe 30 aprilie, actualul edil general, Nicușor Dan, ar obține 38,5% dintre voturi, fiind urmat de Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. Dan conduce clasamentul și la capitolul notorietate, însă este devansat de Piedone în topul încrederii.

