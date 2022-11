Ce spune Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, despre iubita acestuia. „Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă”

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de mai mulți ani și au doi copii. Carmina a dezvăluit că și mama ei și-a refăcut viața. Liviu și Ami, mama Carminei au avut o relație în urmă cu ceva timp.

„Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e drum bun, cale bătut.

Avem un copil, vorbim când îi necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui. Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea. Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt.

Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia cu care ai mei și-au refăcut viața”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru Fanatik.

Carmina a recunoscut că s-a îngrășat din cauza stresului. „Înainte să mă mut, înainte de admiterea la facultate, mă stresam super tare pentru că am aplicat la mai multe facultăți și eram super stresată. Adică voiam să văd că am confirmarea că am intrat.

Și pe bază de stres am observat că am tendința de a mă îngrășa, nemâncând, că nu mănânc când sunt stresată. Nu pot să mănânc. Înainte, când era mai mică, mâncam măcar un biscuit”, a spus fiica lui Liviu Vârciu.

