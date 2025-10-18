Ce spune Denise Rifai despre Andreea Marin și Teo Trandafir. „Prea teatrală. Are niște ochi de căprioară”

Invitată în podcastul „The News Man România”, Denise Rifai a fost rugată de gazdă să spună câte o calitate și câte un defect pentru trei politicieni și două prezentatoare de televiziune.

Două dintre personajele comentate de Denise au fost Teo Trandafir și Andreea Marin. Despre colega ei de trust, Denise a spus că este „cel mai bun om de divertisment din industria românească”. „La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”, a adăugat.

Denise a fost rugată să spună o calitate și un defect de-ale Andreei Marin. „Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”, a spus prezentatoarea de la Kanal D. „Și un defect?”, a întrebat moderatorul podcastului. „Prea teatrală”, a răspuns jurnalista.

Despre Donald Trump, Denise Rifai a spus că este inteligent, dar histrionic, respectiv mult prea căutător de atenție. „Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”, a completat.

Rugată să spună o calitate și un defect de-ale lui Traian Băsescu, Denise a spus: „Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească. Prea personal (ca defect – n.red.)”, a spus Denise, potrivit Unica.

Denise Rifai prezintă acum emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. De-a lungul anilor, aceasta a trecut prin mai multe schimbări. Atunci când nu e în platoul de televiziune, Denise duce o viață normală, dar strictă din anumite puncte de vedere.

„Sunt foarte strictă cu dietă mea şi cred că trebuie să înlocuim verbul a mânca cu a ne hrăni corpul. Mai ales că suntem femei şi avem un metabolism diferit faţă de cel al unui bărbat. Eu nu sunt adepta zahărului, sunt fericită că pot să îmi permit să nu consum aşa ceva şi cred că trebuie să ne hrănim cu proteină, dar nu în exces, cu multe alimente verzi.

Să învăţăm să fim echilibraţi în alimentaţie. Spre exemplu, cafeaua o beau fără zahăr, fără lapte. Nu mănânc prăjituri, nişte tone de cacao, poate, din când în când.”, a spus ea pentru okmagazine.ro, în urmă cu ceva timp.

