Anul trecut a fost un an plin pentru Dinu Maxer. După ce anunțat separarea de soția lui, Deea, artistul și-a refăcut viața alături de Magdalena, cei doi petrecând foarte mult timp împreună. De asemenea, aceștia colaborează și pe plan profesional.

Întrebați dacă s-au gândit cum va arăta marele eveniment din viața lor, Magdalena a mărturisit că organizarea va fi una extrem de amănunțită și vor avea grijă de fiecare detaliu în parte.

„Până atunci mai avem mult. Atunci mă gândesc că va fi ceva mult mai amplu.”, a declarat Magdalena, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Pe de altă parte, Dinu Maxer a mărturisit că nu se grăbește, mai ales că abia ce s-a mutat împreună cu iubita lui. „Răspunsul la întrebarea asta este că e prea devreme. Mai lăsați-ne puțin să ne obișnuim unul cu celălalt. Locuim împreună și deja este un plus”, a spus Dinu Maxer.

Dinu Maxer a reacționat după ce a fost jignit de tatăl Deei

Dinu Maxer susține că a fost complet șocat atunci când a aflat ce a spus tatăl Deei despre el, pentru că întotdeauna relația cu socrii a fost una civilizată și bazată pe respect.

În urma acestui comentariu răutăcios, fostul socru i-a trimis un mesaj lui Dinu, unde i-a explicat de ce a scris acele cuvinte pe Facebook. Tatăl vedetei precizează că s-a enervat din cauza unui comentariu lăsat de una dintre admiratoarele artistului.

„Pentru mine a fost un mare șoc. Nici nu am știut ce să zic. (…) Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, de asta pentru mine a fost un șoc. (…) De la a ataca pe cineva și până a mă ataca pe mine e distanță mare.

Noi am avut o relație civilizată. Foștii socri nu s-au băgat când ne-am despărțit. Nu pot să-l sun, pentru că discuția ar fi… Am primit un mesaj în care mi-a spus că: «Eu ți-am spus de atunci că am luat foc din cauza unei admiratoare de-ale tale. Nu a fost cu nicio intenție. A fost ceva la nervi, așa cum făceai și tu, iar toată lumea te înțelegea și te ierta. Am scăpat-o și eu, pentru că m-am săturat ca Deea să fie luată în bătaie de joc de toată lumea»”, a declarat Dinu Maxer la Xtra Night Show.

