Magdalena Chihaia și Dinu Maxer trăiesc o poveste de dragoste ca-n povești, iar recent și-au anunțat logodna. Cuplul a impresionat pe toată lumea cu iubirea lor, iar vestea logodnei a stârnit un val de entuziasm în rândul prietenilor, care deja se autoinvită la nuntă.

Povestea de dragoste a început într-un mod spectaculos: prima lor noapte de dragoste a avut loc în Dubai, un cadru de vis care a marcat începutul relației. După întoarcerea în țară, magia dintre Magdalena și Dinu nu a dispărut, ba chiar a devenit tot mai puternică. În decursul unui an de zile, chimia dintre cei doi a crescut atât de mult încât au decis să se logodească.

Deși detaliile nunții nu au fost încă stabilite, este clar că evenimentul va fi unul deosebit, plin de emoție și fericire. Cuplul se pregătește acum să organizeze ceremonia, fiind fiind sprijiniți de cei dragi.

„Eu deja am primit autoinvitații de la mulți prieteni, dacă te măriți, eu vin, acum mă treci pe listă”, spune Magdalena Chihaia pentru Cancan. „Avem deja și lista de nași”, adaugă Dinu Maxer. „E lungă. Dar mie îmi place cu o singură pereche de naș”, susține iubita artistului.

Cât a costat inelul de logodnă oferit de Dinu Maxer Magdalenei Chihaia

Vestea că Dinu Maxer se recăsătorește la doar un an și trei luni de la divorțul de Deea a luat pe toată lumea prin surprindere. Solistul a planificat în detaliu cererea în căsătorie, împreună cu viitoarea sa soacră, alegând să o ceară de soție pe iubita sa, Magdalena Chihaia, într-un cadru de vis, la Veneția.

Click! dezvăluie că artistul a cheltuit o mică avere pe inelul de logodnă, realizat din aur alb cu diamant. Bijuteria ar fi avut un preț de aproape 12.000 de euro. Dinu Maxer, în vârstă de 50 de ani, s-a logodit săptămâna trecută la Veneția cu iubita sa, Magdalena Chihaia, într-o gondolă.

Planul a fost ținut secret, doar viitoarea soacră știind de cererea în căsătorie, pe care Dinu a organizat-o meticulos. Chiar și fiul său, Andreas, a avut doar bănuieli, deoarece artistul l-a luat cu el pentru a cumpăra inelul. Dinu nu a dezvăluit adevăratul motiv al achiziției, spunându-i fiului său că inelul este pentru aniversarea unui an de relație cu coregrafa.

„Am fost alături de părinții Magdei, care erau de o săptămână acolo, împreună cu vărul ei din Germania, un violonist de excepție. De fapt, ei au fost cei care ne-au invitat acolo, nu veniți și voi câteva zile, eu am zis stai să văd care este programul. Și uite așa am reîntregit familia acolo.

Am petrecut două zile la Bologna, înainte de Veneția. Pentru mine a fost pentru prima oară când am mers la Veneția, Magda a fost deja de vreo trei-patru ori, și la carnaval. (…)

„Am complotat cu mama Magdei, care știa tot ce am de gând să fac”

Eu am complotat cu mama Magdei, care știa tot ce am de gând să fac. A fost doar în doi complotul. Am întrebat-o care e locul perfect pentru cerere, a zis Veneția, în gondolă.

Ne-am urcat cu toții în gondolă, împreună cu părinții Magdei. Era gata să nu fie așa, din cauza problemelor de sănătate și a căldurii. Eu voiam să am spectatori, să fie momentul împărtășit. Și la sfârșitul circuitului, care a durat vreo 45 de minute, i-am pus marea întrebare, pe care am gândit-o două zile”, a povestit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

