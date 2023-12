„Da! Eu am comparat mereu echipa noastră cu a Laurei și a Sânzianei în competiție. Când am văzut ce sunt ele dispuse să facă acolo, am rămas șocat, am zis «eu nu am ce să caut în emisiunea asta». În momentul în care nouă ni s-a spus clar «nu stați pe mijlocul șoselei, că aștia dau peste voi, că se sperie să nu fie vreo deturnare de mașină», Laura s-a pus pe mijlocul șoselei.

Mașina venea cu viteză în vale și mai avea un pic să-i treacă mașina printre picioare, era foarte aproape, că era mașină mică. Și am zis «bă, femeia e nebună, merită să ajungă cel puțin în finală». O grămadă de bani au câștigat și reclame după”, a declarat George Tănase pentru Cancan.

„Cred că în America contează cel mai mult psihicul, nu fizicul. Psihic, dacă rămâi tare, atunci câștigi. Să poți să reziști la tensiunea aia, probă după probă. Asta e toată șmecheria, dacă reziști psihic, ajungi departe”, a mai adăugat fostul concurent de la „America Express”.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat „America Express”, sezonul 6

Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt câștigătoarele emisiunii „America Express – Drumul Soarelui”. În marea finală au ajuns doar două echipe, după ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați în ediția de marți, 26 decembrie.

Alexia Eram și Aris Melkior, copiii Andreei Esca, și-au dorit să ajungă pe primul loc și au luptat din greu în marea finală, însă norocul a fost de partea fetelor, care au reușit să ajungă primele la Irina Fodor. „Am dat tot ce am putut pentru show-ul acesta”, a spus Sânziana Negru. „Mă bucur că am trăit asta cu tine. Experiența asta e a noastră și rămâne”, a completat Laura Giurcanu.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au făcut echipă la „America Express – Drumul Soarelui” și au trecut împreună prin cele mai mari provocări. Cele două au trecut de la agonie la extaz și au trăit intens fiecare moment din competiția de la Antena 1.

