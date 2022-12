Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, Gina Pistol a adus-o în discuție pe Dana Budeanu, despre care spune că este o femeie inteligentă și simpatică. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” și-a amintit că la începutul relației cu Smiley, creatoarea de modă a făcut o postare pe una dintre rețelele de socializare, unde ea s-a simțit vizată.

„Dana Budeanu e simpatică, e o femeie foarte mișto, e smart. Are așa un umor… N-am fost eu de acord cu o chestie pe care poate nu a zis-o legată de mine… Eram la început cu Andrei și a făcut ea o postare. M-am simțit vizată, dar este o femeie smart și simpatică”, a mărturisit Gina, în podcastul lui Horia Brenciu.

Gina Pistol a povestit amuzată că fiica sa, Josephine, o încurcă cu Delia. Atunci când micuța o vede pe artistă la TV strigă „mama”.

„Delia e foarte simpatică, îmi place de mor. Fii-mea când o vede pe Delia zice: mama! Zic: mama e aici lângă tine, ar vrea mama să cânte ca Delia. Și Loredana e simpatică”, a spus iubita lui Smiley.

Cu cei trei jurați de la „Chefi la cuțite”, vedeta are o relație foarte bună. „Cătălin mi-e ca un frate, e super om. E primul de care m-am apropiat, Florin mă ținea așa la distanță, mai făcea glume proaste, mai făceam și eu, dar când a văzut că sunt fată faină, s-a deschis în fața mea. Și Sorin tot așa, era mai la distanță”, a mai dezvăluit Gina Pistol.

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de 7 ani

„Facem 7 ani la anul, în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit cum a început relația cu Smiley. Cei doi vorbeau destul de des. „Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata l-am agățat»”, a mărturisit Gina.

„A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine, am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu.

