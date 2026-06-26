Cheloo și prietenul lui bun Mihai Bran vor participa la Asia Express 2026, iar înainte de a porni pe Drumul Mătăsii, cei doi au făcut primele declarații despre strategia lor. Filmările pentru noul sezon au avut loc în China și Uzbekistan, iar cele nouă echipe înscrise au avut de parcurs trasee dificile, prin zone încărcate de istorie și cultură. În curând, show-ul se va difuza la Antena 1.

În cadrul unui interviu, Irina Fodor, prezentatoarea TV, a vorbit despre cum a fost la „Asia Express”, dar și despre cum a fost Cheloo pe parcursul filmărilor.

„A fost absolut superb. Atâtea adevăruri s-au spus în acest sezon nou, cu o sinceritate atât de brutală, la Asia Express, nici nu îți poți imagina. Atâtea adevăruri, atât de brutal spuse de Maurice, de Valerie, de Cheloo. Din toate punctele de vedere posibile și lăsate pe covorașul ăla mare”, a spus Irina pentru Cancan.

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Întrebată cum s-a comportat Cheloo pe parcursul filmărilor, Irina a fost sinceră.

„Acum nu pot să-ți promit că o să auzi tot ce a zis Cheloo, tu vrei bruturile. Unele lucruri pot fi auzite, unele le-am auzit doar noi și e mai bine așa, pentru că suntem toți oameni mari, vaccinați, putem să le auzim.

Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, a mai adăugat Irina Fodor.

Episod violent în stradă

Artistul Cheloo a ajuns săptămâna trecută la Spitalul de Psihiatrie Voila, aflat în zona municipiului Câmpina, într-o stare de sănătate deteriorată, posibil sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind internat.

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii, relatează News.ro. La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției.

În mod obişnuit, atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident. Atunci când a văzut echipajul de poliție, acesta a încercat să fugă, conform News.ro. A fost prins, imobilizat și încătușat. Ulterior, după evaluarea medicală, a fost dus înapoi la Spitalul Voila.

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