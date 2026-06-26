Cheloo și prietenul lui bun Mihai Bran vor participa la Asia Express 2026, iar înainte de a porni pe Drumul Mătăsii, cei doi au făcut primele declarații despre strategia lor. Filmările pentru noul sezon au avut loc în China și Uzbekistan, iar cele nouă echipe înscrise au avut de parcurs trasee dificile, prin zone încărcate de istorie și cultură. În curând, show-ul se va difuza la Antena 1.

În cadrul unui interviu, Irina Fodor, prezentatoarea TV, a vorbit despre cum a fost la „Asia Express”, dar și despre cum a fost Cheloo pe parcursul filmărilor.

A fost absolut superb. Atâtea adevăruri s-au spus în acest sezon nou, cu o sinceritate atât de brutală, la Asia Express, nici nu îți poți imagina. Atâtea adevăruri, atât de brutal spuse de Maurice, de Valerie, de Cheloo. Din toate punctele de vedere posibile și lăsate pe covorașul ăla mare”, a spus Irina pentru Cancan.

Irina FodorIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Întrebată cum s-a comportat Cheloo pe parcursul filmărilor, Irina a fost sinceră.

Acum nu pot să-ți promit că o să auzi tot ce a zis Cheloo, tu vrei bruturile. Unele lucruri pot fi auzite, unele le-am auzit doar noi și e mai bine așa, pentru că suntem toți oameni mari, vaccinați, putem să le auzim.

Una peste alta, toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată depre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul, mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri, uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt. Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, a mai adăugat Irina Fodor.

Episod violent în stradă

Artistul Cheloo a ajuns săptămâna trecută la Spitalul de Psihiatrie Voila, aflat în zona municipiului Câmpina, într-o stare de sănătate deteriorată, posibil sub influența substanțelor psihoactive, acesta fiind internat.

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii, relatează News.ro. La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției.

În mod obişnuit, atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident. Atunci când a văzut echipajul de poliție, acesta a încercat să fugă, conform News.ro. A fost prins, imobilizat și încătușat. Ulterior, după evaluarea medicală, a fost dus înapoi la Spitalul Voila.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Domnule Bolojan..." Furios, Claudiu Manda a ridicat în picioare lumea politică cu afirmația pe care i-a transmis-o direct premierului interimar! Anunțul pe care a ținut să-l facă e acum breaking news
Viva.ro
„Domnule Bolojan..." Furios, Claudiu Manda a ridicat în picioare lumea politică cu afirmația pe care i-a transmis-o direct premierului interimar! Anunțul pe care a ținut să-l facă e acum breaking news
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 10:04
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Ce spune Irina Fodor despre parcursul lui Cheloo la „Asia Express” 2026. Adevărul a ieșit la iveală.„Și-a arătat altă față”
Stiri Mondene 10:22
Ce spune Irina Fodor despre parcursul lui Cheloo la „Asia Express” 2026. Adevărul a ieșit la iveală.„Și-a arătat altă față”
Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente
Stiri Mondene 09:55
Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Cutremur în România vineri dimineața. Unde s-a resimțit
Redactia.ro
Cutremur în România vineri dimineața. Unde s-a resimțit
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Surse: Siegfried Mureșan va fi propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR
Politică 10:20
Surse: Siegfried Mureșan va fi propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 10:04
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație