Personalul medical a observat vineri o leziune superficială în zona gâtului lui Cheloo

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii.

La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției. În mod obişnuit, atunci când transportă pacienţi psihiatrici, echipajele medicale de la Ambulanţă sunt însoţite de Poliţie, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident.

Atunci când a văzut echipajul de poliție, acesta a încercat să fugă. A fost prins, imobilizat și încătușat. Ulterior, după ce a fost evaluat medical pentru rana de la gât, Cheloo a fost dus înapoi la Spitalul Voila.

Ce a transmis Poliția

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către personalul unei unități medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

În vederea prevenirii producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acesteia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare. Ulterior, după evaluarea medicală, persoana a fost transportată la unitatea medicală de specialitate, unde a rămas internată sub supraveghere. Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională”, a transmis IPJ Prahova.