În urmă cu aproximativ 2 ani, după o relație de 10 ani, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit. Fanii lor nu au fost prea încântați de decizia celor doi. Tânărul actor a suferit enorm în urma separării, însă la câteva luni s-a îndrăgostit din nou.

Cristina Ciobănașu a mărturisit că iubitul ei nu este deloc deranjat de faptul că a rămas bună prietenă cu Vlad Gherman. „El este un om matur și a înțeles ce și-a luat. Este un om cult care nu pleacă urechea la toate zvonurile și toate micile bârfulițe. Este un om care pune preț pe comunicare și vrea să vorbim noi despre ce se întâmplă. El a intrat în relație cu mine nu a avut pretenția să afle despre trecutul meu”, a spus actrița pentru Fanatik.

Fanilor le-a fost greu să accepte separarea celor doi, iar mulți îi rugau să se împace. „Cei care au înțeles de la început separarea dintre mine și Vlad ne sunt alături. Au existat și mulți oameni care erau fani ai cuplului Cris și Vlad care nu au putut accepta ideea că ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună. Cu timpul s-au obișnuit și ei”, a dezvăluit Cristina Ciobănașu.

„De multe ori când merg la magazin mă oprește lumea și mă întreabă de Vlad”

Actrița mărturisește că de multe ori pățește să fie întrebată de Vlad Gherman. „Mai există și categoria oamenilor care nu ne urmăresc constant și să nu fie la curent cu viața noastră. De multe ori când merg la magazin mă oprește lumea și mă întreabă de Vlad.

Le spun că este bine și la casa lui. Oamenii rămân surprinși când le spun că au trecut doi ani și jumătate de când ne-am separat. Mulți ne spun să ne împăcăm. Îi pun la curent cu ce se întâmplă în viața mea și îi las să digere informațiile.

Sunt mulți copii care se uită la Pariu cu viața și la alte seriale și ne întreabă mereu de noi.”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman lucrează împreună

Între Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman nu există resentimente. Chiar dacă au fost împreună ani buni și au trăit o poveste de dragoste impresionantă, cei doi au reușit să păstreze o relație de prietenie după despărțire. Mai mult, Cristina a dezvăluit ce i-a spus Oanei Moșneagu atunci când a aflat că se iubește cu fostul ei iubit.

„Cu Oana a fost foarte ușor, noi am fost colege înainte să aflu că ei doi sunt împreună. Cumva, din partea ei a fost o ușoară jenă, nu voia să mă supăr eu sau ceva.

Am avut o discuție în care i-am explicat foarte frumos că eu și Vlad am mers mai departe și este normal ca el să își găsească pe altcineva, la fel cum și eu mi-am găsit pe altcineva, că nu există niciun sentiment de gelozie sau habar nu am, nu știu la ce s-a gândit ea atunci. Pur și simplu i-am urat să fie relaxată și fericită. A fost un moment în care i-am explicat că nu există altfel de discuții și probleme.”, a povestit Cristina Ciobănașu, pentru ego.ro.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au continuat să colaboreze și în plan profesional și să modereze împreună emisiunea pe care o aveau încă de pe vremea când formau un cuplu. Andreea Ibacka s-a alăturat echipei.

„Noi am reușit cumva să păstrăm relația de prietenie. După ce s-au dus toate evenimentele de acum 2 ani, am reușit să păstrăm relația de prietenie și de colegialitate. Evident, pentru că ne cunoaștem foarte bine, atmosfera este foarte drăguță. Glumim foarte mult, facem haz de necaz de foarte multe ori, Andreea face mișto de noi doi.

Noi mai facem și foarte multe glume care, poate între niște colegi normali, nu s-ar face, căci nu se cunosc atât de bine. Andreea se uită la noi și zice: «OK, sunteți mult prea moderni pentru mine!». Atunci se declanșează râsete, atmosfera este plăcută, toți suntem în același film. Andreea s-a prins care este energia echipei, nu suntem doar noi, este și echipa din spate. Este foarte drăguț pentru că ne vedem la două săptămâni să filmăm părțile pe care le facem împreună și ne dă o energie foarte bună pentru tot restul săptămânii.”, a mai spus Cristina Ciobănașu, pentru sursa citată.

