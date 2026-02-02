Chiar dacă se iubesc de mulți ani, aceștia nu au declarat niciodată că vor să se căsătorească. Mai mult, Iulia a mărturisit recent că părinții ei au înțeles că e mai important să fie fericită decât măritată.

„Există o vorbă: iubește în taină, fă planuri în taină, sărbătorește în taină. Câteodată, expunerea poate distruge”, a spus Iulia Vântur pentru revista VIVA!

Iulia Vântur a fost discretă și în privița dorinței de a deveni mamă, ea declarând că dacă Dumnezeu va considera că este momentul, atunci va fi fericită.

„Da, un copil este un dar de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va considera că a venit momentul să devin mamă, voi primi și voi trăi cu bucurie”.

Cunoscut pentru discreția sa atunci când vine vorba despre viața personală, Salman Khan a ales recent să-și deschidă sufletul. Actorul a declarat că decizia de a nu se căsători nu a fost niciodată influențată de vreo femeie din trecutul său. Din contră, el a recunoscut că principala piedică a fost teama că nu ar putea oferi suficientă fericire persoanei de lângă el. Potrivit acestuia, responsabilitatea unei căsnicii este una uriașă, iar gândul că ar putea dezamăgi sau răni pe cineva drag l-a făcut să fie extrem de precaut.

„Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost vreun fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt toate fericite oriunde s-ar afla”, a declarat Salman Khan.







