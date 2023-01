Lili Sandu, în vârstă de 43 de ani, s-a schimbat complet de când a devenit mamă. Micuțul Thomas Jay i-a umplut viața de bucurie vedetei. Iubita lui Silviu Țolu recunoaște că este greu rolul de mamă, însă îi aduce cea mai mare fericire și împlinire.

„Este o viață frumoasă, încărcată de multe momente pe care le trăiești poate o singură dată, de zile ușoare, dar și de unele în care treci prin panica de a-ți vedea copilul răcit. Pe scurt, este o viață încărcată dar de care eu aleg să mă bucur la maximum”, a declarat Lili Sandu pentru Click!.

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și Silviu Țolu formează un cuplu de 10 ani, iar diferența de vârstă nu a fost o problemă pentru ei. Partenerul vedetei este cu 12 ani mai tânăr decât ea. Lili se bucură că Silviu este un real ajutor pentru ea și se implică în creșterea băiețelului.

„Ne împărțim activitățile. Spre exemplu, dimineața, el este cel care merge cu băiatul la grădiniță, deoarece eu trebuie să mă pregătesc pentru plecatul spre platou. Cât despre un alt copil, am învățat să nu spun niciodată… niciodată! Dar momentan ne bucurăm de Thomas Jay și de toate schimbările frumoase pe care ni le-a adus în viață”.

Recomandări DOCUMENT. Rectorul Academiei SRI contestă „competențele” profesorului Bjola de la Universitatea Oxford de a analiza doctoratul ministrului Bode

Cât despre nuntă, cei doi încă nu și-au mai făcut planuri. Lili Sandu susține că un act nu este important pentru relația lor. „Nu suntem genul de cuplu care să aștepte după o hârtie sau care să depindă de oficializare pentru a avea o relație frumoasă. Am mai avut planuri, dar știm cu toții prin ce perioade am trecut noi, ca oameni, așa că momentan lăsăm lucrurile să vină de la sine”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cum l-a cunoscut Lili Sandu pe Silviu Țolu

Lili Sandu, în vârstă de 43 de ani, și Silviu Țolu, cu 12 ani mai tânăr, formează un cuplu de mai mult timp. Au un băiețel împreună și o relație solidă. Vedeta a povestit cum și-a cunoscut iubitul și cum și-a văzut viitorul alături de el.

„La un moment dat, am decis să plec în vacanță și trebuia să ajung în România, dar am ajuns la Roma, la o prietenă, pe platourile de filmare. Acolo l-am cunoscut pe Silviu. M-am întors în țară, pentru o perioadă, alături de el, dar nu am mai plecat, tot amânam câte o săptămână. Până la urmă, am realizat că trebuie să mă duc doar pentru a-mi rezolva toate lucrurile în America și a mă reîntoarce definitiv acasă”, povestea Lili Sandu.

Recomandări Manager dimineața, medic de gardă noaptea. Cum reușește o șefă de la Ambulanță să adune 6.000 de euro lunar

Întrebată ce anume a văzut în tatăl copilului ei de a decis pe loc să renunțe la tot, Lili Sandu a răspuns sincer: „Nu pot să explic că a fost ceva anume, a fost un tot, am simțit fluturii în stomac, reveniseră la viață, având în vedere că nu mai erau de ceva vreme. Era «the one» pentru o perioadă… poate. Dar nu m-aș fi gândit că va fi tatăl copilului meu. Ne-am dus cu energia și cu vibe-ul, și asta facem și acum. Eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații”.

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Imagine MACABRĂ cu președintele Turciei. VIDEO ȘOCANT. Se anunță un conflict uriaș

Viva.ro Drama neștiută din viața lui Carmen Iohannis. Prima Doamnă a trecut prin încercări cumplite

Observatornews.ro Cântăreţul de manele Jador a rămas fără banii strânşi un an de zile, după ce i-a fost clonat cardul Raiffeisen: "E o sumă destul de mare pentru mine"

Știrileprotv.ro Cine este Vlad Obu, patron de videochat și prieten cu frații Tate. Ce postează pe contul său de Youtube

FANATIK.RO Tezaurul României, adevăruri nespuse despre cum a fost sechestrat la Moscova. Cât aur avem de recuperat din Rusia și ce mesaj au transmis inițial sovieticii

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2023. Berbecii sunt invitați la reconstruirea echilibrului între nevoile lor reale și cele ale apropiaților care depind de ei