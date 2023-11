Atât Melinda cât și Puya sunt discreti cu viața lor personală, înă acum, bruneta a scoa la iveală amănunte mai puțin știute din familia ei și a artistului.

”Îmi e dor. Am și mirosul ăla de bebeluș în cap și orice bebeluș văd îmi vine să-l iau în brațe. Îmi plac bebelușii, de aia am și trei copii. Îmi plac copiii în general. Dar vedem. Adică nu am zis nu”, a mai spus fosta concurentă de la ”America Express” pentru EGO.ro

Melinda spune că, în unele momente, simte nevoia de puțină liniște, însă tot în agitația de acasă se simte cel mai bine:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Mie îmi place așa. La noi în casă mereu ai veselie, mereu e gălăgie, niciodată nu poți să intri și să fie liniște. Câteodată, noi plecăm de acasă ca să găsim un pic de liniște. Mai plecăm în alte părți să fim mai liniștiți”.

”Îți crești copiii cum vrei, nu cred că ține cont de vremuri. Dacă se gândea mama așa poate că nu mai existam. Nu pot să fiu egoistă.

Recomandări EXCLUSIV. Cum le-a închis Nicolae Ciucă gura liberalilor care acuză un „nou posibil atac” al PSD asupra Pilonului 2 de pensii: „Nu trebuie să discutăm despre un asemenea subiect”

Nu zic că alții sunt egoiști, Doamne ferește, dar mie îmi plac copii. Sunt femei care ajung la o anumită vârstă și le este greu să mai facă copii. Se cunosc foarte bine, știu despre ele prea multe lucruri, le deranjează mult prea mult zgomot, iar un copil are nevoie de mult zgomot, de distracție, de iubire.

Depinde de fiecare când își dorește să facă”, a mai completat Melinda pentru EGO.ro, punctând cu zâmbetul pe buze că nu își face prea mari speranțe ca viitorul copil să fie un băiețel: ”Dragoș face fete”, mai spune Melinda pentru sursa citată.