Din declarația făcut de artist se poate înțelege că nu-și mai dorește să fie implicat în niciun alt proiect și asta pentru că Pepe consideră că online-ul este la putere.

„Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune. Și nici nu-mi trebuie, cine se uită acum la TV? În plus, nici timp nu am”, a declarat Pepe pentru impact.ro

„Splash! Vedete la apă” revine la Antena 1 cu un nou sezon. Emisiunea nu îl mai are ca prezentator pe Pepe, ci pe Răzvan Fodor. Cântărețul a dezvăluit care e motivul pentru care nu va mai modera show-ul care va începe în curând.

Invitat în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, Pepe a făcut mărturisiri despre „Splash! Vedete la apă”. „Nu, mă duc în vacanță și sar de acolo și vă trimit imaginile.

Eu am prezentat până acum. De fapt, tot ce a fost până acum am prezentat și decât să zică alții că sar bine pentru că am repetat anii trecuți, mai bine am zis mă duc în vacanță”, a declarat Pepe.



